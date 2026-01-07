3.71 लाख नाम हटाए गए, मथुरा में मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन; डीएम रहे मौजूद

जागरण संवाददाता, मथुरा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत मंगलवार को बीएसए कालेज के सभागार में मतदाता सूची का आलेख्य (कच्ची सूची) प्रकाशन किया गया। प्रकाशित सूची में मूल सूची से 371636 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस सूची में जिले में 15.75 लाख मतदाता शामिल किए गए हैं, जबकि एसआईआर से पहले मूल सूची में 19.47 लाख मतदाता दर्ज थे।जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वो एएसडी (एब्सेंट, शिफ्टेड व डेड) सूची में शामिल हैं। डीएम ने मतदाताओं से छह फरवरी तक सूची पर दावे व आपत्तियां दर्ज कराने व युवाओं से मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवाने की अपील की है।

डीएम ने बीएसए कलेज में शिविर लगा किया मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम सीपी सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कच्ची मतदाता सूची की हार्ड और सॉफ्ट कापी सौंपी। सभी अधिकारियों, पार्टी प्रतिनिधियों और छात्र-छात्राओं ने मतदाता शपथ ली। डीएम ने बताया कि छह जनवरी से छह फरवरी तक मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इन दावों का निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह मार्च 2026 को होगा।

दावे व आपत्तियों के निस्तारण के बाद छह मार्च को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

डीएम ने कहा कि मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि फार्म-6 भरकर सूची में नए नाम जोड़े जा सकते हैं। वहीं नाम हटवाने या आपत्ति के लिए फार्म-7 व नाम, पता या फोटो में संशोधन के लिए फॉर्म आठ भरा जाएगा।

कार्यक्रम में एडीएम वित्त डॉ. पंकज कुमार वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे जैन, डीआइओएस रविंद्र कुमार, बीएसए कालेज के प्रशासनिक अधिकारी रवीश शर्मा, बसपा के मुनेंद्र सिंह निगम, सपा के वीरेंद्र यादव व प्रदीप चौधरी, कांग्रेस के आदित्य तिवारी व मुकेश धनगर सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिले के साथ ही सभी तहसील व बूथों पर भी शिविर लगाए गए।

मांट में चला नए मतदाता बनाने का अभियान मांट। नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने, छूटे मतदाताओं को सूची में जोड़ने व मतदाताओं के नाम पते में शुद्धिकरण के लिए मंगलवार को कस्बा मांट के प्राथमिक विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय और मांट राजा में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इसमें एसडीएम रितु सिरोही, तहसीलदार ब्रजेश कुमार व वरिष्ठ भाजपा नेता डा़ आरपी सिंह ने लोगों को जागरूक किया।