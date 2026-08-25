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मथुरा: असली की जगह नकली सोने के जेवर, मुथूट फाइनेंस को लगा 1.15 करोड़ का चूना

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Updated: Tue, 25 Aug 2026 07:01 PM (IST)

वृंदावन में मुथूट फाइनेंस शाखा में नकली सोना गिरवी रखकर 1.15 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। शाखा प्रबंधक समेत कर्मचारियों और ग्राहकों पर मिलीभगत का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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संवाद सूत्र, वृंदावन। मुथूट फाइनेंस की वृंदावन शाखा में नकली और बेहद कम शुद्धता वाला सोना गिरवी रखकर 1.15 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी के आंतरिक आडिट में फर्जीवाड़े का राजफाश हुआ तो खलबली मच गई।

आरोप है कि शाखा प्रबंधक, गोल्ड अप्रेजर और शाखा विकास अधिकारी ने ग्राहकों के साथ मिलीभगत कर नकली आभूषणों को असली सोना बताकर गोल्ड लोन स्वीकृत किए। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने कर्मचारियों समेत दो दर्जन से अधिक आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुथूट फिनकार्प लिमिटेड के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक गीतेश शर्मा ने पुलिस को दिए प्रार्थना-पत्र में बताया वृंदावन शाखा में तैनात शाखा प्रबंधक धनंजय शर्मा, सीएसई सह गोल्ड अप्रेजर नेहा पंवार और शाखा विकास अधिकारी तुषार सैनी ने ग्राहकों के साथ मिलकर कंपनी को 1.15 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया

31 जुलाई 2025 से 23 जून 2026 के बीच आरोपित ग्राहकों ने अलग-अलग समय पर शाखा में नकली व मिलावटी सोने के आभूषण गिरवी रखे। आरोप है कि कर्मचारियों ने इन आभूषणों को जानबूझकर असली मानते हुए उनकी कीमत निर्धारित की और ग्राहकों को गोल्ड लोन दे दिया। फर्जीवाड़े की शिकायत सामने आने पर कानपुर स्थित फ्राड कंट्रोल यूनिट ने आंतरिक जांच कराई।

कंपनी के आंतरिक स्वर्ण लेखा परीक्षक अजीत एंड गोपी और स्वर्ण निरीक्षक की जांच में गिरवी रखे आभूषणों की शुद्धता 0 से 20 प्रतिशत के बीच मिली। इसके बाद सरकारी मूल्यांकनकर्ता मैसर्स जागृति ज्वेलर्स के अमित आनंद से भी राय ली गई। उन्होंने भी आभूषणों को नकली बताया

जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद कंपनी कर्मचारियों ने संबंधित ग्राहकों से संपर्क कर लोन की रकम वापस करने और गिरवी रखे आभूषण वापस लेने को कहा। आरोप है कि ग्राहकों ने रकम लौटाने से इन्कार कर दिया और मामले को टालते रहे। इसके बाद कंपनी की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

सीओ सदर वरुण मिश्रा ने बताया कि वृंदावन में फाइनेंस कंपनी से एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।