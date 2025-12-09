छटीकरा से प्रेम मंदिर तक अवैध होर्डिंग्स देख चढ़ गया नगर आयुक्त जग प्रवेश का पारा, कार्रवाई के दिए आदेश

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। नगर आयुक्त जग प्रवेश ने सोमवार को छटीकरा से प्रेममंदिर तक सड़क किनारे ग्रीनबेल्ट, सुंदरीकरण, यातायात की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने सड़क किनारे लगे बिना अनुमति के होर्डिंग, बैनरों पर आपत्ति जताई। अवैध अतिक्रमण को नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई।

नगर आयुक्त जग प्रवेश ने सोमवार को छटीकरा से वृंदावन मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक, क्षेत्रीय स्वास्थ अधिकारी महेशचंद्र, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गुलबीर सिंह के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में गंदगी देख नगर आयुक्त ने असंतोष जताया। सड़क किनारे व डिवाइडरों पर अव्यवस्थित रूप से लगे फ्लेक्स, होर्डिंग, विज्ञापन देख भड़क उठे।