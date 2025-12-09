Language
    छटीकरा से प्रेम मंदिर तक अवैध होर्डिंग्स देख चढ़ गया नगर आयुक्त जग प्रवेश का पारा, कार्रवाई के दिए आदेश

    By Vipin Parashar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    नगर आयुक्त जग प्रवेश ने छटीकरा से प्रेममंदिर तक सड़क किनारे ग्रीनबेल्ट, सुंदरीकरण और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अवैध होर्डिंग और अतिक ...और पढ़ें

    नगर आयुक्त निरीक्षण के दौरान। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। नगर आयुक्त जग प्रवेश ने सोमवार को छटीकरा से प्रेममंदिर तक सड़क किनारे ग्रीनबेल्ट, सुंदरीकरण, यातायात की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने सड़क किनारे लगे बिना अनुमति के होर्डिंग, बैनरों पर आपत्ति जताई। अवैध अतिक्रमण को नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई।

    छटीकरा से प्रेममंदिर तक स्थलीय निरीक्षण कर अधिनस्थों को कार्रवाई के दिए निर्देश


    नगर आयुक्त जग प्रवेश ने सोमवार को छटीकरा से वृंदावन मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक, क्षेत्रीय स्वास्थ अधिकारी महेशचंद्र, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गुलबीर सिंह के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में गंदगी देख नगर आयुक्त ने असंतोष जताया। सड़क किनारे व डिवाइडरों पर अव्यवस्थित रूप से लगे फ्लेक्स, होर्डिंग, विज्ञापन देख भड़क उठे।

    ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रखा जाए

    ग्रीन बैल्ट का गहन अवलोकन कर सड़क किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाने व साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश अधिनस्थों को दिए। कहा ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल आरके सिंह को अतिक्रमण हटाओ अभियान नियमित करने के निर्देश दिए।