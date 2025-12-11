सात बच्चों की मां, चौथी बार छोड़ गई घर; Mathura में नाराज पति बन गया शोले का 'वीरू'
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक अनोखा मामला सामने आया है। सात बच्चों की मां के चौथी बार घर छोड़कर जाने से नाराज़ पति ने गाँव में पानी की टंकी पर चढ़कर हं ...और पढ़ें
संसू, जागरण, सुरीर (मथुरा)। मथुरा में एक अजब वाकया सामने आया। सात बच्चों की मां, चौथी बार घर छोड़कर चली गई। इससे कुपित होकर पति बिजली के खंभे पर चढ़ गया। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा।
सुरीर में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पत्नी के चले जाने से नाराज एक युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और पत्नी को ढूंढ कर लाने की मांग करने लगा। पुलिस ने किसी तरह समझा-बुझाकर नीचे उतारा और पत्नी ढूंढ लाने का भरोसा देकर घर भेज दिया।
गांव हरनौल में साहब सिंह की पत्नी गीता कुछ दिनों पहले बिना बताए घर से कहीं चली गई है। साहब सिंह ने पत्नी के गायब होने की सूचना पुलिस को भी दे रखी है। बिना बताए घर से पत्नी के चले जाने पर साहब सिंह तनाव में रह रहा था।
बुधवार सुबह साहब सिंह हरनौल मोड़ चौकी के समीप बिजली के खंभे पर चढ़ गया और पुलिस से पत्नी को ढूंढ कर लाने की मांग करने लगा। आसपास लोगों ने उसको खंभे पर चढ़ते देखा तो खलबली मच गई। ग्रामीणों ने खंभे से उतरने को कहा, लेकिन वह नहीं माना।
थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और किसी तरह समझा-बुझा कर खंभे से नीचे उतार लिया। सुरीर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि साहब सिंह की हरकतों से नाराज होकर उसकी पत्नी पहले भी कई बार बिना बताए घर से जा चुकी है।
उसकी पत्नी से फोन पर बात हुई है, वह अपने को मायके में बता रही है। उसे अपने गांव हरनौल में आने पति और बच्चों के पास आने को कह दिया है।
