कान्हा की नगरी पहुंचे मोरारी बापू, बोले- कलियुग में बंदी बने बैठे हैं कृष्ण, अब मुक्त हो जन्मभूमि

जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना की लहरों का कलकल नाद, कान्हा की नगरी का आध्यात्मिक वैभव और वातावरण में घुलता राम नाम का रस। मानस वक्ता मोरारी बापू की भारत स्वास्तिक यात्रा करीब ढाई हजार किमी की दूरी तय कर शनिवार को कृष्ण के आंगन में पहुंची।

कान्हा की पटरानी कालिंदी के किनारे रामकथा शुरू हुई। बापू के मुख से पहली जो प्रार्थना थी, वह करोड़ों दिल से निकलने वाली भावना थी। वह बोले- भगवान करे, कृष्ण जन्मभूमि अब मुक्त हो जाए। यमुना मैया भी स्वच्छ हों। बापू की यात्रा कन्याकुमारी से 12 अक्टूबर को दो विशेष ट्रेन से केदारनाथ तक के लिए आगे बढ़ी। आठवें पड़ाव पर यात्रा ब्रज पहुंची।