यूपी के इस शहर में कल मीट-मछली की दुकानें बंद, नगर पालिका ने जारी की एडवाइजरी

संवाद सूत्र, जागरण, कोसीकलां। सनातन एकता यात्रा के दौरान नगर एवं क्षेत्र में किसी प्रकार की मीट व मांस की खरीद बिक्री पर रोक रहेगी। नगर पालिका प्रशासन ने इसकी एडवाजरी जारी की है। कहा कि 13 नवंबर को यात्रा कोसीकलां पहुंचेगी। इस दिन मीट मांस की बिक्री पर पूरीत रह रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

कोसी में तीन लाख वर्गफुट में बना टेंट



कोसीकलां अनाज मंडी में पदयात्री रात्रि विश्राम करेंगे। इसके लिए मंडी में तीन लाख वर्गफुट क्षेत्रफल में टेंट की व्यवस्था की गई है। 25 मोबाइल टायलेट की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पालिका के सफाई एवम खाद्य निरीक्षक की निगरानी में 90 कर्मचारी सफाई की व्यवस्था में अपना सहयोग करेंगे। मंडी प्रशासन ने दो वाटर कूलर और बिजली की व्यवस्था की है। अन्नपूर्णा गृह में 200 से अधिक सेवादार भट्ठियों पर कार्य करेंगे। 400 सेवादार भोजन परोसने की व्यवस्था संभालेंगे। बरसाना के संत गिरि बाबा ने सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।