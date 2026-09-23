फेसबुक पर आध्यात्मिक बातें, फिर मंदिर सेवा के बहाने 25 महिलाओं से दुष्कर्म; कथित साधु का चिट्ठा खुला

संवाद सूत्र, वृंदावन (मथुरा)। साधु वेशधारी हेमंतराज मीणा का शिकार हुईं महिलाओं ने कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हेमंतराज फेसबुक के माध्यम से महिलाओं से जुड़ता है। फिर आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत शुरू करता था। धीरे-धीरे विश्वास कायम होने के बाद मंदिर में सहयोग और सेवा के नाम पर उन्हें बुलाता था।

शोषण के बाद वह मारपीट कर महिलाओं से दूरी बना लेता था। बुलंदशहर की एक पीड़िता का दावा है कि उसके संपर्क में करीब 25 से अधिक ऐसी पीड़िताएं हैं, जिनके साथ हेमंतराज ने दुष्कर्म किया। मंगलवार देर शाम वृंदावन कोतवाली पहुंची बुलंदशहर की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि सवाई माधोपुर के भरतून गांव के रहने वाले साधुवेशधारी हेमंतराज मीणा उर्फ हिम्मत गिरि ने राजस्थान के चितौड़गढ़ में आवरी माता मंदिर के पास अपना आश्रम बना रखा है। वह फेसबुक के जरिए महिलाओं से संपर्क करता था।

दो से ढाई महीने तक बातचीत की शुरुआत आध्यात्मिक विषयों और धार्मिक गतिविधियों से होती थी। धीरे-धीरे वह महिलाओं का विश्वास जीतने का प्रयास करता और उन्हें मंदिर में सेवा, सहयोग अथवा धार्मिक कार्यों के लिए बुलाता था। पीड़िताओं का आरोप है कि नजदीकी बढ़ने के बाद वह उनका शारीरिक शोषण करता था।

विरोध करने या बात सामने आने की स्थिति में मारपीट भी करता है। इसके बाद वह संबंधित महिला से दूरी बना लेता था। पीड़िताओं ने बताया कि आश्रम में जब भी कोई नई महिला आती थी तो पहले से संपर्क में रही महिलाओं को आरोपित के व्यवहार पर शक होने लगता था।

इसके बाद वे चोरी-छिपे उस महिला से संपर्क कर उसके बारे में जानकारी हासिल करती थीं। बातचीत के दौरान कई महिलाओं ने अपने साथ हुई घटनाओं की जानकारी साझा की। बुलंदशहर की पीड़िता ने बताया कि उसके संपर्क में करीब 25 महिलाएं हैं, जिनके साथ हेमंत राज ने इसी तरह संबंध बनाए।

उनका दावा है कि इनमें कई महिलाएं ऐसी हैं, जो सामाजिक बदनामी और लोकलज्जा के कारण खुलकर आवाज नहीं उठा पा रही हैं। इधर इंटरनेट मीडिया पर साधू वेशधारी का वीडियो प्रसारित होने पर अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष छाया गौतम ने भोपाल, बांसवाड़ा और बुलंदशहर की पीड़िताओं से वार्ता की और रात में वृंदावन थाने पहुंचकर आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

हेमंतराज ने बना रखा पूरा नेटवर्क साधु वेशधारी हेमंत राज ने एक पूरा नेटवर्क बना रखा है। कई लोग उसके अधीन काम कर रहे हैं। उसकी नजर बूढ़ी, नि:संतान और विधवा महिलाओं पर रहती थी। विधवा महिलाओं को जहां वह प्रेमी व पति बनकर झांसे में लेता था।

वहीं बूढ़ी महिलाओं को उनका पुत्र बनकर बरगलाता था। इसी प्रकार निसंतान महिलाओं को वह पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प और अनुष्ठान के नाम पर अपना अनुयायी बना लेता था। आरोपित का उद्देश्य सभी के साथ शोषण करना होता था।

मूर्ति व मंदिर पूजा में नहीं है विश्वास पीड़िता का आरोप है कि हिम्मत गिरि उर्फ हेमंतराज मीणा का कहना था कि गंगापुर के पास उसका गुरु स्थान है। वह हरिनंद गिरि का शिष्य है और जूना अखाड़ा से जुड़ा हुआ है। वह मूर्ति और मंदिर पूजा में विश्वास नहीं करता, बल्कि सिर्फ गुरु पूजा को ही श्रेष्ठ मानता है। यही काम वह उसकी शरण में आई महिलाओं से भी कराता था।