मथुरा: रात में निकले नगर आयुक्त, श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास हाल देख दंग; दुकानदारों को लगाई गंदगी पर फटकार
नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र का मध्य रात्रि औचक निरीक्षण किया। गंदगी मिलने पर पांच दुकानदारों पर 25 हजार रुपये का जुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। नगर आयुक्त ओजस्वी राज सोमवार की मध्य रात्रि शहर में भ्रमण पर निकले। वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र पहुंचे और पैदल भ्रमण किया। इस दौरान दुकानों एवं होटल रेस्टोरेंट के सामने गंदगी बिखरी मिली। इस पर नाराजगी जताते हुए पांच दुकानदारों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही दुकान स्वामियों को चेतावनी दी कि भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर दुकानों को सील किया जाएगा।
नगर आयुक्त की प्राथमिकता में स्वच्छता शामिल है। वह शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के प्रयास में जुटे हैं। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार की मध्य रात्रि के बाद 12.30 बजे नगर आयुक्त श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए।
मुख्य द्वार से गेट नंबर-1 मार्ग होते हुए गेट नंबर-2 तक तथा पोतरा कुंड के आसपास के क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चार दुकानों के सामने कचरा, प्लास्टिक, पालीथिन, चाय के कुल्हड़़ एवं अन्य अपशिष्ट सामग्री सड़क पर बिखरी मिली। इस पर संबंधित दुकानदारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
चेतावनी दी भविष्य में गंदगी मिली तो दुकानों को सील किया जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा स्वच्छता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों से डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखने एवं कूड़ा उसी में डालने के लिए कहा। वहीं कुछ स्ट्रीट लाइट बंद मिली, जिस पर अवर अभियंता को तत्काल सही कराने के निर्देश दिए।