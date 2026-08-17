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मथुरा में ट्रैक्टर-ट्राॅली की टक्कर से जेनरेटर पलटा, सड़क पर बह गया 200 लीटर डीजल

By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:11 PM (IST)

मथुरा के अमरनाथ कट पर नगर निगम की ट्रैक्टर-ट्राली ने एक जेनरेटर को टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गया और 200 लीटर डीजल सड़क पर फैल गया। इस घटना से यातायात बाधित हुआ और राहगीरों को डीजल की दुर्गंध से परेशानी हुई, जबकि चालक फरार हो गया।

सड़क पर पलटे जेनरेटर को सीधा जेसीबी।

सड़क पर पलटे जेनरेटर को सीधा जेसीबी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। अमरनाथ कट पर सोमवार दोपहर एक बजे नगर निगम की कूड़े से भरी ट्रैक्टर-ट्राली ने सड़क किनारे रखे जेनरेटर को टक्कर मार दी। इस टक्कर के परिणामस्वरूप जेनरेटर पलट गया, जिससे वहां मौजूद हेड कांस्टेबल बाल-बाल बच गए। जेनरेटर में भरा 200 लीटर डीजल सड़क पर फैल गया, जिससे राहगीरों को जलन और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। इस घटना के कारण यातायात व्यवस्था लगभग एक घंटे तक प्रभावित रही। भूतेश्वर तिराहा स्थित अमरनाथ कट नाले के पास नगर निगम का एक बड़ा जेनरेटर खड़ा था, जहां यातायात पुलिसकर्मी व्यवस्था को संभाल रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि जेनरेटर सड़क पर पलट गया। हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार ने भागकर अपनी जान बचाई

हादसे के बाद डीजल की दुर्गंध से राहगीरों और श्रद्धालुओं में अफरातफरी मच गई। मौके पर भीड़ जुट गई और वाहनों की रफ्तार थम गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात पुलिसकर्मियों ने जेसीबी बुलवाकर जेनरेटर को हटवाया और ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ा कराया। दोपहर करीब ढाई बजे यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया जा सका।

डीजल की दुर्गंध से आंखों में जलन, सांस लेने में हुई दिक्कत

हादसे के बाद जेनरेटर में भरा 200 लीटर डीजल सड़क पर फैल गया। डीजल की दुर्गंध से राहगीरों व श्रद्धालुओं की आंखों में जलन के साथ सांस लेने में तकलीफ हुई। करीब आधे घंटे बाद दुर्गंध का असर कम होने पर यातायात पुलिस ने भी राहत की सांस ली।

इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा हुआ है तो ट्रैक्टर-ट्राॅली पर कौन चालक था, इसकी जानकारी की जाएगी। अगर गलती होगी तो मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

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-डा. रामगोपाल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी।