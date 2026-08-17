मथुरा में ट्रैक्टर-ट्राॅली की टक्कर से जेनरेटर पलटा, सड़क पर बह गया 200 लीटर डीजल

जागरण संवाददाता, मथुरा। अमरनाथ कट पर सोमवार दोपहर एक बजे नगर निगम की कूड़े से भरी ट्रैक्टर-ट्राली ने सड़क किनारे रखे जेनरेटर को टक्कर मार दी। इस टक्कर के परिणामस्वरूप जेनरेटर पलट गया, जिससे वहां मौजूद हेड कांस्टेबल बाल-बाल बच गए। जेनरेटर में भरा 200 लीटर डीजल सड़क पर फैल गया, जिससे राहगीरों को जलन और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। इस घटना के कारण यातायात व्यवस्था लगभग एक घंटे तक प्रभावित रही। भूतेश्वर तिराहा स्थित अमरनाथ कट नाले के पास नगर निगम का एक बड़ा जेनरेटर खड़ा था, जहां यातायात पुलिसकर्मी व्यवस्था को संभाल रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि जेनरेटर सड़क पर पलट गया। हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार ने भागकर अपनी जान बचाई।

हादसे के बाद डीजल की दुर्गंध से राहगीरों और श्रद्धालुओं में अफरातफरी मच गई। मौके पर भीड़ जुट गई और वाहनों की रफ्तार थम गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात पुलिसकर्मियों ने जेसीबी बुलवाकर जेनरेटर को हटवाया और ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ा कराया। दोपहर करीब ढाई बजे यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया जा सका।