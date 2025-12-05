शादी में व्यस्त था परिवार, ठेकेदार के बंद मकान से 50 लाख की नकदी व गहने हो गए चोरी

जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव बिरजापुर में गुरुवार रात 12 बजे चोरों ने एक बंद मकान से 50 लाख रुपये की नकदी और लाखों रुपये के आभूषण चोरी करके फरार हो गए। घटना के समय सभी लोग परिवार में आयोजित शादी समारोह में गए थे।

पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। साथ ही मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव बिरजापुर में रहने वाले धर्मवीर के भाई की बेटी की गुरुवार को शादी थी। इसको लेकर परिवार के सभी लोग हाईवे स्थित सोमनाथ मैरिज होम में बरात चढ़ाने में व्यस्त थे। घर पर कोई मौजूद नहीं था। घर में लाखों की नकदी व आभूषण रखे थे। स्वजन ने बताया कि अलमारी में करीब 50 लाख रुपये नकद मौजूद थे।

इनके साथ लाखों रुपये के आभूषण चोरी हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने एक पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।