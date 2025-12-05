Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी में व्यस्त था परिवार, ठेकेदार के बंद मकान से 50 लाख की नकदी व गहने हो गए चोरी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:34 PM (IST)

    मथुरा के बिरजापुर गांव में एक ठेकेदार के घर से चोरों ने 50 लाख रुपये नकद और लाखों के गहने चुरा लिए। परिवार शादी में व्यस्त था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव बिरजापुर में गुरुवार रात 12 बजे चोरों ने एक बंद मकान से 50 लाख रुपये की नकदी और लाखों रुपये के आभूषण चोरी करके फरार हो गए। घटना के समय सभी लोग परिवार में आयोजित शादी समारोह में गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। साथ ही मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हाईवे थाना क्षेत्र के गांव बिरजापुर में रहने वाले धर्मवीर के भाई की बेटी की गुरुवार को शादी थी।

    इसको लेकर परिवार के सभी लोग हाईवे स्थित सोमनाथ मैरिज होम में बरात चढ़ाने में व्यस्त थे। घर पर कोई मौजूद नहीं था। घर में लाखों की नकदी व आभूषण रखे थे। स्वजन ने बताया कि अलमारी में करीब 50 लाख रुपये नकद मौजूद थे।

    इनके साथ लाखों रुपये के आभूषण चोरी हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने एक पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

    साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार मकानों के ठेकेदारी का कार्य करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

    सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने बताया कि चोरों ने एक लाॅकर से कुछ सामान चोरी किए हैं, जबकि दूसरा लाकर सुरक्षित था। इसमें नकदी व आभूषण मिल गए हैं। सीओ ने बताया कि चोर के बारे में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। 

    यह भी पढ़ें- विधवा से बनाए कई साल तक शारीरिक संबंध, फिर चुपके से करने लगा दूसरी से शादी; पुलिस देख भागा दूल्हा