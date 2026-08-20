मथुरा: खेत में टूटा पड़ा था हाईटेंशन लाइन का तार, चपेट में आए किशोर और युवक; दोनों की मौत

जागरण संवाददाता, मथुरा। सुरीर के गांव नगला औहावा के पास खेत में गुरुवार को उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब 11 हजार केवी की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर खेत में गिर पड़ा। करंट की चपेट में आने से एक 14 वर्षीय किशोर समेत दो की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई। घटना को लेकर ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति आक्रोश है।

सुरीर के नगला औहावा निवासी रामकिशन का 14 वर्षीय पुत्र विवेक खेत की ओर गया था। इसी दौरान खेत में पहले से टूटा पड़ा हाईटेंशन लाइन का तार उसकी चपेट में आ गया। विवेक को करंट की चपेट में आया देख पड़ोसी खेत पर काम कर रहे 24 वर्षीय गुलाब निवासी गांव वअड्डा सुरखुरु उसे बचाने के लिए दौड़े। बचाने के प्रयास में गुलाब भी करंट की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों गंभीर झुलस गए।

आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बंद कराने का प्रयास किया और दोनों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। बाद में दोनों को उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई। एसडीएम मांट समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी ली।