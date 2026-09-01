मथुरा में चीनी मिल शुरू करने की मांग पर बवाल, पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक के बाद लाठीचार्ज

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता में चीनी मिल शुरू कराने की मांग को लेकर धरना सोमवार को 17वें दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्थानीय ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सोमवार दोपहर भाकियू भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भी धरनास्थल पर पहुंचे।

इसी बीच शाम को एसडीएम अखिलेश कुमार पुलिस बल के साथ धरनास्थल पर पहुंचे और कहा कि मुख्यमंत्री तक मांग पत्र पहुंच चुका है, इसलिए धरना समाप्त कर दें। इस पर धरनारत लोगों और पुलिस के बीच बहस होने लगी। जब ज्यादा नोकझोंक हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।