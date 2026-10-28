मथुरा पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर तबादले, 11 चौकी प्रभारी बदले; देखें नई तैनाती

जागरण संवाददाता, मथुरा। एमएलसी का चुनाव सम्पन्न होते ही और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार से पहले मथुरा के पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है। पुलिस कप्तान ने कई चौकी प्रभारियों और दरोगाओं को इधर से उधर किया है। एसएसपी ने दो दर्जन से अधिक उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। सूची में 11 चौकी प्रभारियों के तबादले भी शामिल हैं।

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार बघेल को जमुनापार में अतिरिक्त निरीक्षक अपराध नियुक्त किया है। बलदेव के हनुमान तिराहा चौकी प्रभारी वीर सिंह को हाईवे थाने भेजा गया है। मांगेराम को हाईवे थाने की बालाजीपुरम चौकी और भुवनेश दीक्षित को बिहारी जी चौकी का प्रभारी बनाया गया है।