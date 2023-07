Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में ईदगाह कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वर्तमान में 15 वाद मथुरा के न्यायालयों में चल रहे हैं। पूर्व में एक वादी लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सभी वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की मांग की थी। इस पर 26 मई को सभी वादों की सुनवाई हाई कोर्ट में करने के आदेश हुए इसके बाद जिला न्यायालय से वादों को हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया।

कमेटी ने सभी वादों की सुनवाई मथुरा न्यायालय में ही करने की मांग की है।

मथुरा, जागरण संवाददाता। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की बात कही गई है। कमेटी ने सभी वादों की सुनवाई मथुरा न्यायालय में ही करने की मांग की है। कमेटी की याचिका पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले के वादी पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। मथुरा के न्‍यायालयों में चल रहे 15 वाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वर्तमान में 15 वाद मथुरा के न्यायालयों में चल रहे हैं। पूर्व में एक वादी लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने सभी वादों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की मांग की थी। इस पर 26 मई को सभी वादों की सुनवाई हाई कोर्ट में करने के आदेश हुए, इसके बाद जिला न्यायालय से वादों को हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। इधर, 26 जून को शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका (स्पेशल लीव पिटीशन) दायर की। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट में हमें ठीक से सुना ही नहीं गया और गलत तरीके से आदेश कर दिया गया है। हाई कोर्ट में सीधे वाद जाने से हमारे लिए निचली अदालत में अपील के चरण खत्म हो गए हैं। मथुरा से ये मामले जुड़े हैं, इसलिए इनकी सुनवाई मथुरा में ही की जाए। ईदगाह कमेटी की ओर से 361 पेज की ये याचिका आरएचए सिकंदर ने दायर की है। इसे लेकर पूर्व में वाद दायर करने वाले पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हम लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। इस मामले में हम अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे।

