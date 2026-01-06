Language
    चांदी कारोबारी की हत्या के मामले में 200 CCTV खंगाले, पुलिस ने दो मुस्लिम युवकों समेत 8 और संदिग्धों को उठाया

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    मथुरा के लाल दरवाजा में चांदी कारोबारी सतीश चंद्र गर्ग की लूट के बाद हत्या के मामले में पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस की छह टीमों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मथुरा। लाल दरवाजा में घर के अंदर चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या की वारदात के दूसरे दिन सोमवार को भी पुलिस के हाथ खाली रहे। कारोबारी का मोबाइल भी गायब है। पुलिस की छह टीमों ने दिन भर में दो सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके बाद दो मुस्लिम युवक समेत आठ और संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस ने मृतक की काल डिटेल्स भी निकलवाई, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा। टीमें वारदात के राजफाश में जुटी हैं।

    गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मुहल्ला तेली पाड़ा निवासी 62 वर्षीय चांदी कारोबारी सतीश चंद्र गर्ग की शनिवार शाम उनके ही कमरे में लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। रविवार सुबह तक कोई हलचल न होने पर किराएदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को कमरे में खून से लथपथ उनका शव मिला था। कनपटी पर गोली जैसा घाव था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव का एक्सरे भी कराया, लेकिन बुलेट नहीं मिली।

    एसओजी, स्वाट और सर्विलांस समेत छह टीमें लगाईं 

    एसपी राजीव कुमार सिंह ने वारदात के राजफाश के लिए एसओजी, स्वाट, सर्विलांस समेत छह टीमें लगाई थी। मकान व गली में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने से पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं। इधर वारदात के बाद से मृतक चांदी कारोबारी का मोबाइल भी गायब है। पुलिस ने उनकी काल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगे। सोमवार को सुबह से टीमें सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी रही।

    देर शाम तक 200 सौ से अधिक कैमरे देखे गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हिरासत में लिए गए आधा दर्जन से लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दो मुस्लिम युवक समेत आठ और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गोविंद नगर थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि टीमें हत्याकांड के राजफाश में लगी हैं। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर राजफाश कर दिया जाएगा।

    दुकानों पर दुबके रहे चांदी व्यापारी

    चांदी कारोबारी की हत्या के बाद सराफा कारोबारियों में अफरा-तफरी मची है। कई सराफा कारोबारी दुकानों में ही दुबके रहे। हत्याकांड के राजफाश के लिए पुलिस मृतक से जुड़े अन्य कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि पुलिस को कुछ बताने पर फिर बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस उनको भी शक की नजर देखेगी। ऐसे में कोई कुछ भी बताने से कतरा रहा है।