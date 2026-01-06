चांदी कारोबारी की हत्या के मामले में 200 CCTV खंगाले, पुलिस ने दो मुस्लिम युवकों समेत 8 और संदिग्धों को उठाया

जागरण संवाददाता, मथुरा। लाल दरवाजा में घर के अंदर चांदी कारोबारी की लूट के बाद हत्या की वारदात के दूसरे दिन सोमवार को भी पुलिस के हाथ खाली रहे। कारोबारी का मोबाइल भी गायब है। पुलिस की छह टीमों ने दिन भर में दो सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके बाद दो मुस्लिम युवक समेत आठ और संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस ने मृतक की काल डिटेल्स भी निकलवाई, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा। टीमें वारदात के राजफाश में जुटी हैं।

गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मुहल्ला तेली पाड़ा निवासी 62 वर्षीय चांदी कारोबारी सतीश चंद्र गर्ग की शनिवार शाम उनके ही कमरे में लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। रविवार सुबह तक कोई हलचल न होने पर किराएदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को कमरे में खून से लथपथ उनका शव मिला था। कनपटी पर गोली जैसा घाव था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव का एक्सरे भी कराया, लेकिन बुलेट नहीं मिली।

एसओजी, स्वाट और सर्विलांस समेत छह टीमें लगाईं एसपी राजीव कुमार सिंह ने वारदात के राजफाश के लिए एसओजी, स्वाट, सर्विलांस समेत छह टीमें लगाई थी। मकान व गली में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने से पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं। इधर वारदात के बाद से मृतक चांदी कारोबारी का मोबाइल भी गायब है। पुलिस ने उनकी काल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगे। सोमवार को सुबह से टीमें सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी रही।

देर शाम तक 200 सौ से अधिक कैमरे देखे गए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हिरासत में लिए गए आधा दर्जन से लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दो मुस्लिम युवक समेत आठ और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गोविंद नगर थाना प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि टीमें हत्याकांड के राजफाश में लगी हैं। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर राजफाश कर दिया जाएगा।