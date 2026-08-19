मथुरा में स्क्रेप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 16 घंटे में पाया जा सका काबू, बड़े एरिया में फैला काला धुआं

जागरण संवाददाता, मथुरा। शहर के गोकुल रेस्टोरेंट के समीप स्थित एक स्क्रेप फैक्ट्री में मंगलवार रात एक बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री मालिक के पानी के टैंकरों की मदद से अग्निशमन कर्मियों ने 16 घंटे में आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। वहीं फैक्ट्री मालिक का कहना है कि 33 हजार केवीए लाइन से निकली चिंगारी से आग लगी है।

शहर के उद्योगपति प्रमोद कसेरे की मसानी बाइपास स्थित गोकुल रेस्टोरेंट के समीप उत्कर्ष मेटल्स के नाम से स्क्रेप फैक्ट्री है। मंगलवार रात एक बजे फैक्ट्री में रखे स्क्रेप में अचानक आग की लपटने निकलने लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही उद्योगपति मौके पर पहुंचे और अग्निशमन के साथ अपने साथी राजीव बृजवासी, देवेंद्र चौधरी, प्लंबर अरविंद को भी जानकारी दी।

इसके बाद पानी के टैंकर मंगवाकर आग बुझाना शुरू किया। पांच गाड़ियों के साथ अग्निशमन के कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। कर्मियों ने तीन घंटे पर आग पर काबू पा लिया, लेकिन स्क्रैप दबा होने के कारण रुक-रुक कर धुआं निकलने लगता था।