मथुरा में अलग-अलग जगह हुए सड़क हादसे, बाइक सवार और एक ट्रक ड्राइवर की मौत
मथुरा जिले में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक बाइक सवार और एक ट्रक ड्राइवर की दुखद मौत हो गई। पहली घटना हाईवे क्षेत्र में हुई, जहाँ अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। दूसरी घटना बलदेव क्षेत्र में हुई, जहाँ ट्रक पलटने से ड्राइवर की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे और कोतवाली थाना क्षेत्र में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में एक बाइक सवार और एक ट्रक चालक की मृत्यु हो गई।
गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव जुल्हैंदी निवासी 37 वर्षीय वीरपाल सिंह मंगलवार रात नौ बजे बाइक से अपने घर की ओर जा रहे थे। मंडी चौराहे के समीप उनकी बाइक सामने से आई दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में वीरपाल गंभीर घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक में सवार युवक के मामूली चोटें आई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने घायल वीरपाल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी देर रात को मृत्यु हो गई।
हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि स्वजन को सूचना दे दी है। वहीं दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के गोवर्धन चौराहे के समीप हुई। बुधवार सुबह पांच बजे दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा ट्रक आगे चल रहे ट्रक के अचानक रुकने से उसमें घुस गया।
हादसे में ट्रक चालक रामकिशन निवासी गांव रांकौली बरसाना गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने उनको बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल विनोद बाबू मिश्रा ने बताया कि प्रार्थना-पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
