मथुरा में अलग-अलग जगह हुए सड़क हादसे, बाइक सवार और एक ट्रक ड्राइवर की मौत 

जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे और कोतवाली थाना क्षेत्र में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में एक बाइक सवार और एक ट्रक चालक की मृत्यु हो गई।



गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव जुल्हैंदी निवासी 37 वर्षीय वीरपाल सिंह मंगलवार रात नौ बजे बाइक से अपने घर की ओर जा रहे थे। मंडी चौराहे के समीप उनकी बाइक सामने से आई दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे में वीरपाल गंभीर घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक में सवार युवक के मामूली चोटें आई। हादसे की सूचना पर पुलिस ने घायल वीरपाल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी देर रात को मृत्यु हो गई।