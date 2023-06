Mathura: मुठभेड़ में दो लुटेरों के लगी पुलिस की गोली, एक बाल अपचारी गिरफ्तार; पिलोहरा बंबा के समीप हुई मुठभेड़

छाता पुलिस की सोमवार रात्रि शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। साथी बाल अपचारी को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। घायलों का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। लुटेरे क्षेत्र में वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे। एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय के निर्देश पर पुलिस अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है।

मथुरा: छाता पुलिस मुठभेड़ में गोली से घायल लुटेरों को लाते पुलिसकर्मी।

Your browser does not support the audio element.

मथुरा, जागरण संवाददाता: छाता पुलिस की सोमवार रात्रि शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। साथी बाल अपचारी को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। घायलों का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। लुटेरे क्षेत्र में वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से आए थे। एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय के निर्देश पर पुलिस अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है। इसी के तहत सोमवार रात्रि 12 बजे छाता इंस्पेक्टर संजीव कुमार दुबे को सूचना मिली कि लूट की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से शातिर लुटेरे पिलोहरा बंबा की ओर आ रहे हैं। एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिसेन ने बताया, 22 जून को इन लुटेरों ने एक मोटरसाइकिल और 23 जून को दौताना अंडरपास से एक व्यक्ति से मोबाइल और नकदी लूटी थी। इनके पास से एक बंदूक, दो तमंचा, कारतूस के अलावा लूटी बाइक, मोबाइल एवं सिमकार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस की गोली लगने से हुए घायल सूचना मिलने पर स्वाट एवं सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। तभी बाइक पर तीन युवक आते दिखे। पुलिस टीम को देख लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बचाव कर पुलिस ने भी फायरिंग की। दोनों ओर से हुई फायरिंग में दो लुटेरे पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार स्थानीय अस्पताल भेज दिया। वहीं, भाग रहे एक साथी बाल अपचारी को भी पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने गोली से घायल लुटेरों के नाम मोनू एवं कर्मवीर निवासी पैगांव बताए हैं।

Edited By: Shivam Yadav