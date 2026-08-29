बकरी चोरी कर राजस्थान में बेचने वाले गिरोह के चार शातिर मथुरा में गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस भी बरामद

जागरण संवाददाता, मथुरा। बकरी चोरी करके राजस्थान में बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। शनिवार सुबह सवा चार बजे मसानी लिंक रोड के समीप पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को दबोच लिया, जबकि एक शातिर पुलिस को चमका देकर फरार हो गया।

शातिर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इनके कब्जे से पुलिस ने 27 हजार रुपये नकद, बंदूक, तमंचा, छह कारतूस समेत बाइक, कार व पिकअप बरामद की है। गिरोह के खिलाफ दो वर्ष में बकरी चोरी के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी।

शहर में बकरी चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई हैं। हाईवे थाना क्षेत्र से करीब 10 दिन पूर्व पांच बकरियां चोरी हुई थी। इसके बाद करीब छह दिन पूर्व सदर थाना क्षेत्र में चार बकरियां चोरी होने की घटना हुई थी। इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज करके पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। गोविंद नगर थाने की पुलिस शनिवार सुबह सवा चार बजे गश्त पर थी।

इसी दौरान मसानी लिंक रोड से पुरानी रेलवे लाइन की ओर जाने वाले तिराहे के पास पिकअप, कार को संदिग्ध देख पुलिस तलाशी शुरू की। एक आरोपित मौके से फरार हो गया, जबकि चार संदिग्धों को पुलिस ने दबोच लिया।