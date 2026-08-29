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बकरी चोरी कर राजस्थान में बेचने वाले गिरोह के चार शातिर मथुरा में गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस भी बरामद

By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shivam Yadav
Updated: Sat, 29 Aug 2026 10:13 PM (IST)

मथुरा पुलिस ने बकरी चोरी कर राजस्थान में बेचने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

मथुरा: गोविंद नगर पुलिस द्वारा पकड़े गए बकरी चोर गिरोह के शातिर। फोटो जागरण

मथुरा: गोविंद नगर पुलिस द्वारा पकड़े गए बकरी चोर गिरोह के शातिर। फोटो जागरण

HighLights

  1. मथुरा पुलिस ने बकरी चोर गिरोह का किया पर्दाफाश।

  2. चार शातिर गिरफ्तार, एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार।

  3. चोरी की गाड़ियां, हथियार और 27 हजार नकद बरामद।

जागरण संवाददाता, मथुरा। बकरी चोरी करके राजस्थान में बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। शनिवार सुबह सवा चार बजे मसानी लिंक रोड के समीप पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को दबोच लिया, जबकि एक शातिर पुलिस को चमका देकर फरार हो गया।

शातिर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इनके कब्जे से पुलिस ने 27 हजार रुपये नकद, बंदूक, तमंचा, छह कारतूस समेत बाइक, कार व पिकअप बरामद की है। गिरोह के खिलाफ दो वर्ष में बकरी चोरी के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी।

शहर में बकरी चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई हैं। हाईवे थाना क्षेत्र से करीब 10 दिन पूर्व पांच बकरियां चोरी हुई थी। इसके बाद करीब छह दिन पूर्व सदर थाना क्षेत्र में चार बकरियां चोरी होने की घटना हुई थी। इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज करके पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। गोविंद नगर थाने की पुलिस शनिवार सुबह सवा चार बजे गश्त पर थी।

इसी दौरान मसानी लिंक रोड से पुरानी रेलवे लाइन की ओर जाने वाले तिराहे के पास पिकअप, कार को संदिग्ध देख पुलिस तलाशी शुरू की। एक आरोपित मौके से फरार हो गया, जबकि चार संदिग्धों को पुलिस ने दबोच लिया।

शातिरों ने अपने नाम भरतपुर गेट स्थित घीयामंडी निवासी मुन्ना उर्फ हप्पी, समीर, इस्लामिया इंटर कालेज निवासी रिजवान और गोविंद नगर के मेवाती मुहल्ला निवासी नासिर बताए।

पूछताछ में शातिरों ने बताया कि वे बकरी चोरी करते हैं और उनको राजस्थान के दौसा जिले में लेकर जाकर पशु बाजार में बेचते हैं। पुलिस से बचने के लिए चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे।

गिरोह के सदस्यों ने बताया कि वे जिले और आसपास के जिलों के साथ कन्नौज और आगरा क्षेत्र में भी चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 27 हजार रुपये नकद, बंदूक, तमंचा, छह कारतूस समेत बाइक, कार व पिकअप बरामद की है।

गोविंद नगर थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया कि बकरी चोर गिरोह का एक सदस्य भागने में कामयाब हो गया है। उसकी पहचान भरतपुर गेट के चौपटा खारी कुआ निवासी शोएब के रूप में हुई है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। फिलहाल पकड़े गए चारों शातिरों को जेल भेज दिया है।

 