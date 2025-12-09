व्यापारी हत्याकांड का 48 घंटे में राजफाश: आरोपित बोला- बहन पर अश्लील कमेंट करने पर की हत्या, दोस्त भी शामिल

जागरण संवाददाता, मथुरा। बरसाना में व्यापारी की हत्या का पुलिस ने सोमवार को 48 घंटे में राजफाश कर दिया। इस घटना को गांव के ही युवकों ने अंजाम दिया था। इनमें व्यापारी के यहां काम करने वाला युवक भी शामिल था। घटना का कारण दुकान के सामान एवं उधार ली गई रकम न चुका पाने पर व्यापारी आरोपित की बहन को लेकर अश्लील कमेंट करता था। वहीं वह अपने कर्मचारी के साथ भी उसकी मां को लेकर सबके सामने अशोभनीय टिप्पणी करता था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए व्यापारी को डंडों से प्रहार कर मार डाला। पुलिस ने गांव के ही चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

चार दिसंबर की रात करीब नौ बजे बरसाना थाने के गांव डहरौली निवासी परचून व्यापारी महादेव सिंह की हत्या कर शव को खेत में बने पुराने कुआं में डाल दिया था। इसकी रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई। घटना के राजफाश में थाना के अलावा एसओजी, सर्विलांस व स्वाट टीम लगाई गई। टीम ने सोमवार को विवेचना में प्रकाश में आए गांव के ही सोनू, गुलशन, सचिन, मोहित को यशोदा कुंड के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके पास से चार तमंचे, कारतूस व घटना में प्रयुक्त डंडा तथा व्यापारी की दुकान की चाबियां, लूटा थैला व मोबाइल फोन बरामद कर लिया है।



एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया, आरोपित सोनू ने पुलिस को बताया कि महादेव की दुकान पर उसका दोस्त गुलशन काम करता था। मेरे पिता ने महादेव से कुछ महीने पहले भैंस खरीदने के लिए 40 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। साथ ही मेरे ऊपर भी दुकान के सामान की उधारी थी। समय पर रुपये न लौटा पाने के कारण महादेव मुझसे कहता था कि अगर तुझे कर्जा चुकाने में समस्या हो रही है, तो अपनी बहन को मेरे पास छोड़ जा। महादेव इस तरह की बातें गुलशन से भी उसकी मां को लेकर लोगों के सामने अश्लील बातें कहता था। इसको लेकर सोनू व गुलशन ने मिलकर महादेव की हत्या की योजना बनाई। चार दिसंबर की शाम को दुकान पर सोनू सामान लेने गया तो महादेव नशे में मिला।

सोनू से उसकी बहन को लेकर पुन: वही बातें दोहराईं एसएसपी ने बताया, कि महादेव ने फिर से सोनू से उसकी बहन को लेकर पुन: वही बातें दोहराईं। तभी सोनू ने महादेव को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त गांव के ही सचिन व मोहित को फोन कर गांव के बाहर बुला लिया। थोड़ी देर में वह भी पहुंच गया। तीनों देवदत्त के खेत के पास महादेव के आने का इंतजार करने लगे। रात नौ बजे जैसे ही महादेव दुकान बंद कर घर के लिए बाइक से निकले, तभी गुलशन ने सोनू को वाट्सएप पर संदेश भेज दिया और वह खुद भी उसके पीछे चल दिया।

महादेव ने गाली-गलौज करते हुए सोनू के एक तमाचा जड़ दिया एसएसपी ने बताया, जैसे ही महादेव देवदत्त के खेत के समीप पहुंचा तो सोनू आदि ने उसे रोक लिया। तभी गुलशन भी वहां आ गया। महादेव ने गाली-गलौज करते हुए सोनू के एक तमाचा जड़ दिया। तभी मोहित व सोनू ने महादेव के सीने व पैर में डंडों से प्रहार कर दिए, जिससे वह नीचे गिर गए। अचेत होने पर चारों लोग महादेव को घसीटकर खेत के अंदर ले गए और डंडे व पत्थर से सिर में तब तक वार किए, जब तक वह मर नहीं गए। इसके बाद शव को कुआं में फेंक दिया। इसके बाद महादेव का थैला देखा तो उसमें 4500 रुपये, दुकान की चाबियां व एक टोस का पैकेट मिला। रुपये चारों ने आपस में बांट लिए।