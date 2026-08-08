मथुरा में फिजियोथेरेपी छात्र हत्याकांड: दो आरोपी मुठभेड़ में दबोचे, महिला भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। अवैध संबंध को लेकर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्र की गला रेतकर हत्या करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जबकि महिला को उसके घर से पकड़ा है। घायल दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपित पुलिस को चमका देकर फरार हो गया है, पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं।

गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से दो तमंचे, हत्या में प्रयुक्त बांका और एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद हुई है। गोवर्धन के नीमगांव के रहने वाले बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्र विपिन ठाकुर की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उनका खून से लथपथ शव पांच जुलाई को दोपहर ढाई बजे जैंत क्षेत्र के धौरेरा के जंगलों में मिला था।

पिता चंद्रपाल ने एक महिला समेत चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की पांच टीमें आरोपितों की तलाश में जुटी थी। सीओ छाता भूषण वर्मा ने बताया कि शुक्रवार रात पौने 12 बजे छाता मार्ग पर रनवारी गांव से करीब एक किलोमीटर पहले प्लाॅटों के पास घेराबंदी की। इसी दौरान स्विफ्ट कार से आ रहे आरोपितों को रोकने का प्रयास किया गया।

मुठभेड़ में विक्रम निवासी राधा पब्लिक स्कूल के पीछे गोवर्धन और अमन जाटव निवासी राधाकुंड पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों के कब्जे से दो तमंचे, हत्या में प्रयुक्त बांका और मारुति स्विफ्ट कार बरामद हुई। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपित तेजपाल उर्फ नेहनू फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है।

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वहीं पुलिस ने गोवर्धन के पड़ारी गांव निवासी महिला काजल को भी शनिवार सुबह साढ़े सात बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि छात्र विपिन के पड़ोस के गांव की रहने वाली काजल से प्रेम-प्रसंग थे। 30 नवंबर 2025 को काजल की शादी विक्रम से हो गई।