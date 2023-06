Mathura News: दो स्थानों पर हुई पुलिस मुठभेड़ में चार बदमाश गोली से घायल, 20-20 हजार रुपये का था इनाम

Mathura News- लूट की घटना के बाद फरार चल रहे शातिर लुटेरों का मंगलवार भोर पुलिस से सामना हो गया। कई राउंड गोलियां चली जिसमें दो लुटेरे पुलिस की गोली का निशाना बन गए। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इनसे लूटी मोटरसाइकिल चांदी की पायल मोबाइल फोन और दो तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। घायलों को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

मथुरा: गोविंदनगर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गिरफ्तार इनामी बदमाश। फोटो-सौजन्य से पुलिस विभाग

मथुरा, जागरण संवाददाता: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी के चलते जनपद पुलिस से मंगलवार को दो स्थानों पर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें इनामी समेत चार बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट की घटना के बाद फरार चल रहे शातिर लुटेरों का मंगलवार भोर पुलिस से सामना हो गया। कई राउंड गोलियां चली, जिसमें दो लुटेरे पुलिस की गोली का निशाना बन गए। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इनसे लूटी मोटरसाइकिल, चांदी की पायल, मोबाइल फोन और दो तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। घायलों को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को देखते ही शुरू की फायरिंग गोविंदनगर थाना पुलिस मंगलवार सुबह चार बजे जयसिंहपुरा के जंगल की तरफ गश्त कर रही थी। तभी बाइक पर सवार दो युवक आते दिखे। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों पुलिस की गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े। घेराबंदी कर उन्हें हिरासत में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इनके नाम आमिर निवासी सुखदेवनगर एवं मोसिम निवासी महेंद्र नगर बताए। एसएसपी ने इन पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया, आमिर पर गोविंदनगर में तीन, रिफाइनरी व वृंदावन में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है। वहीं मोसिम के खिलाफ जैंत थाने में तीन, कोतवाली सिटी व गोविंदनगर में एक-एक प्राथमिकी दर्ज है।

Edited By: Shivam Yadav