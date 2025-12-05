Language
    मथुरा नगर निगम की टीम ने हटवाए 78 अवैध होर्डिंग, औरंगाबाद से टाउनशिप तिराहे तक चला अभियान

    By Viveka Nand Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    मथुरा नगर निगम ने शहर में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 78 होर्डिंग और क्योस्क बोर्ड जब्त किए। कर विभाग के नेतृत्व में औरंगाबाद से टाउनशिप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मथुरा। नगर निगम की टीम ने फिर से अवैध होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कर विभाग के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने औरंगाबाद से टाउनशिप तिराहे तक अभियान चलाया।

    टीम ने मार्ग किनारे जगह-जगह लगे अवैध होर्डिंग उतरवाए। इनको कब्जे में ले लिया है।

    मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया, अभियान के तहत 78 होर्डिंग एवं क्योस्क बोर्ड हटवाए हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। टीम में राजस्व विभाग के शंकरलाल व प्रवर्तन दल की टीम मौजूद रही।