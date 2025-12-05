मथुरा नगर निगम की टीम ने हटवाए 78 अवैध होर्डिंग, औरंगाबाद से टाउनशिप तिराहे तक चला अभियान
जागरण संवाददाता, मथुरा। नगर निगम की टीम ने फिर से अवैध होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कर विभाग के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने औरंगाबाद से टाउनशिप तिराहे तक अभियान चलाया।
टीम ने मार्ग किनारे जगह-जगह लगे अवैध होर्डिंग उतरवाए। इनको कब्जे में ले लिया है।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया, अभियान के तहत 78 होर्डिंग एवं क्योस्क बोर्ड हटवाए हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। टीम में राजस्व विभाग के शंकरलाल व प्रवर्तन दल की टीम मौजूद रही।
