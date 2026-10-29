फरसे से हमला कर युवक को मार डाला, मथुरा में तीन सगे भाइयों समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, मथुरा। हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने तीन सगे भाइयों समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास व सभी पर 21 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम तस्कर ने बताया एक सितंबर 2016 को आझई खुर्द निवासी भूपन सिंह अपने भतीजों धीरु उर्फ धीरज और गोपाल के साथ वृंदावन के गांव बड़ौता निवासी पूरन सिंह के यहां गए थे। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की।

देर रात गांव लौटते समय दो बजे आझई में चतुरी पंडित के खेत के पास पहले से घात लगाए हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने धीरु उर्फ धीरज पर असलहे और फरसे से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

भूपन सिंह ने गांव के तीन सगे भाई सत्तो, भंडारी उर्फ भूदेव और डूंगर को नामजद करते हुए तीन अज्ञात के खिलाफ वृंदावन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस विवेचना में चौमुहां निवासी धर्म सिंह उर्फ धर्मों और आझई खुर्द निवासी देवी सिंह व लाखन सिंह के नाम सामने आए।