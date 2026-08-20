सांसद हेमा मालिनी के नाम से फर्जीवाड़ा, जाली लेटर हेड से आवास आवंटन की कोशिश; मथुरा में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, मथुरा। सांसद हेमा मालिनी के नाम और लेटर हेड के दुरुपयोग का मामला सामने आने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। आरोप है कि सांसद के नाम से फर्जी पत्र तैयार कर पूर्व सांसद राजेश कुमार दिवाकर के लिए आवास आवंटित कराने का प्रयास किया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद सांसद प्रतिनिधि ने एसएसपी को शिकायत देकर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन के गंगा रेजिडेंसी निवासी सांसद प्रतिनिधि जनार्दन सिंह ने बताया पूर्व सांसद राजेश कुमार दिवाकर के कार्यालय से जुड़े सीवी सिंह के माध्यम से कथित पत्र की जानकारी उन तक पहुंची। आरोप है कि अशोक गुप्ता नामक व्यक्ति ने सांसद हेमा मालिनी के लेटर हेड का इस्तेमाल करते हुए आवास आवंटन के संबंध में पत्र का इस्तेमाल किया।

प्रतिनिधि का कहना है कि सांसद हेमा मालिनी ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया और न ही आवास आवंटन से संबंधित पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं। सांसद हेमा मालिनी पूर्व सांसद राजेश कुमार दिवाकर को व्यक्तिगत रूप से जानती तक नहीं हैं। ऐसे में उनके नाम और लेटर हेड का कथित इस्तेमाल गंभीर सवाल खड़े करता है।