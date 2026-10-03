Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मथुरा: होटल की दीवार ढही, मलबे में दबकर मजदूर की मृत्यु, दो के दबे होने की आशंका

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Sat, 03 Oct 2026 06:10 PM (IST)

मथुरा के मसानी स्थित एक होटल में निर्माण कार्य के दौरान दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई, ...और पढ़ें

होटल में निर्माण कार्य के दौरान दीवार ढहने से मलबे में दबे श्रमिकों की तलाश करती टीम।

होटल में निर्माण कार्य के दौरान दीवार ढहने से मलबे में दबे श्रमिकों की तलाश करती टीम।

HighLights

  1. दो अन्य मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी।

  2. परिजनों ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, मथुरा। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मसानी स्थित एक होटल में शनिवार दोपहर निर्माण कार्य के दौरान दीवार अचानक ढह गई। मलबे में दबने से एक मजदूर की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान दिनेश निवासी खामनी के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

शनिवार दोपहर करीब पौने तीन बजे होटल परिसर में करीब पांच मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई और मजदूर मलबे में दब गए। होटल मैनेजर ने तत्काल जेसीबी बुलाकर मलबा हटवाने का प्रयास शुरू कराया। इसी दौरान दिनेश का शव मलबे से बाहर निकाल लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए

स्वजन के पहुंचने के बाद मौके पर आक्रोश की स्थिति बन गई। एहतियातन होटल का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। आक्रोशित स्वजन ने जाम लगाने का प्रयास किया और बाद में गेट फांदकर होटल परिसर में प्रवेश कर गए। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।

एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय पांच मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से दो मौके से भाग गए, जबकि एक मजदूर की मृत्यु हो गई। दो अन्य मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

राहत एवं बचाव कार्य जारी है। स्वजन ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि स्वजन से प्रार्थना पत्र मांगा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।