मथुरा चोरी कांड: चाबियों से लेकर सोने तक की थी सटीक खबर, पूरी तैयारी से शोरूम में घुसा था चोर

संवाद सूत्र, कोसीकलां। सराफा कारोबारी के शोरूम में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला चोर पूरी तैयारी के साथ आया था। यह भी सामने आया है कि उसे शोरूम की हर जगह की पूरी जानकारी थी। कई घंटे तक शोरूम में रुके चोर ने चांदी वाली अलमारी को छुआ तक नहीं। इसके साथ ही सोने के हल्के जेवरात भी नहीं उठाए। शोरूम में जिस जगह चाबियां रखी जाती थीं, उसी जगह रखी मिलीं।

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ चोर शोरूम का पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है, वह दो वर्ष पूर्व ही नौकरी छोड़कर चला गया था। कोसीकलां में ही वह रहता है। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका है। इसके साथ ही बाजार में रात को तैनात रहने वाली पुलिस पिकेट पर भी सवाल उठ रहे हैं।

कस्बे के सराफा बाजार में जुगल कुमार अमित कुमार एंड संस सबसे बड़े शोरूम में से एक है। यहां पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। शोरूम में संचालक जुगल किशोर, उनके बेटे वरुण के साथ 13 कर्मचारी भी बैठते हैं। रविवार शाम सात बजे शोरूम रोज की तरह बंद हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि चोर ने शोरूम में घुसने के लिए छत के रास्ते का प्रयोग किया।

इसी रास्ते से चोर घुसा और इसी रास्ते से बिना किसी हड़बड़ाहट के बाहर निकला। वह साथ में गैस कटर भी लेकर आया था। छत के दरवाजे को काटने के लिए उसने इसका उपयोग किया। शोरूम के अंदर पुलिस ने जांच की तो चांदी और उससे बने आभूषण की अलमारी पैक मिली। इससे ये भी साबित हो रहा है कि चोर को पता था कि चाबियां कहां रखी जाती हैं।

सोना और कैश कहां रखा जाता है। इसलिए उसने सिर्फ सोने के जेवरात, ठोस सोना और कैश वाली अलमारी खोली। इसके साथ ही सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए। पुलिस ने शोरूम के आसपास बाजार में लगे तीन दर्जन सीसीटीवी की रिकार्डिंग खंगाली, लेकिन उसमें सिर्फ एक चोर ही नजर आया। माना जा रहा है कि उसके साथी बाजार के आसपास खड़े होंगे, जिनकी मदद से वह फरार होने में सफल रहा।

दहशत में व्यापारी, अब खुद कराएंगे चौकीदारी

सराफा बाजार में शोरूम में हुई सबसे बड़ी चोरी होने की घटना से व्यापारी सन्न हैं। इस घटना ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां पूर्व में 24 घंटे पुलिस की निगरानी रहती थी और दुकानदारों ने मिलकर निजी चौकीदार भी तैनात कर रखे थे।

करीब एक वर्ष पूर्व पुलिस पिकेट को बाजार से सौ मीटर दूर फरेटी बाजार में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद निजी चौकीदारों की व्यवस्था भी धीरे-धीरे खत्म हो गई। व्यापारियों ने बताया कि पूर्व में सराफा बाजार में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी थीं।

इन्हीं घटनाओं को देखते हुए बाजार में 24 घंटे पुलिस की निगरानी रहती थी। पुलिसकर्मी लगातार बाजार में गश्त करते थे और व्यापारियों व निजी चौकीदारों से संपर्क में रहते थे। व्यापारियों का कहना है कि अब फिर से निजी चौकीदार रखे जाएंगे।

एसएसपी ने पहुंचने पर ही माने व्यापारी

शोरूम में चोरी की खबर लगते ही व्यापारियों का आक्रोश भड़क गए। बाजार में दुकानें नहीं खुली। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, सीओ छाता भूषण वर्मा समेत कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शाम चार बजे एसएसपी के न पहुंचने पर व्यापारियों ने शोरूम के पास धरना शुरू कर दिया। इसके बाद एसएसपी श्लोक कुमार पहुंचे और व्यापारियों से बात की।