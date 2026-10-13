मथुरा: गोकुल के तीन प्राचीन कुंडों को मिलेगा नया रूप, विदेशी संस्था लगाएगी दो करोड़

जागरण संवाददाता, मथुरा। भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं के साक्षी गोकुल के प्राचीन कुंडों के दिन बहुरने वाले हैं। धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व रखने वाले तीन प्रमुख कुंडों के संरक्षण और सुंदरीकरण की पहल की जा रही है।

नीदरलैंड की संस्था लिविंग पीस फाउंडेशन पतित पावन कुंड और कमल कुंड के कायाकल्प पर दो करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, गोप तलाई के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण की जिम्मेदारी गुरुग्राम की समर्थ फाउंडेशन ने उठाई है।



गोकुल के प्राचीन कुंड धार्मिक आस्था के साथ ही क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा हैं। लंबे समय से इनके संरक्षण और सुंदरीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब इन कुंडों को नया स्वरूप देने के लिए संस्थाएं आगे आई हैं। नीदरलैंड की लिविंग पीस फाउंडेशन का क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में है।

संस्था पतित पावन कुंड और कमल कुंड पर एक-एक करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस संबंध में उप्र तीर्थ विकास परिषद के साथ एमओयू भी हो चुका है। नवंबर में दोनों कुंडों पर काम शुरू होने की उम्मीद है। तीसरे प्रमुख कुंड गोप तलाई के कायाकल्प के लिए समर्थ फाउंडेशन ने जिम्मेदारी ली है। संस्था अपने बजट से इस कुंड का सुंदरीकरण और संरक्षण कराएगी।