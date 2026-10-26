हैलो...मेरी लवर है वो, उससे शादी की तो अच्छा नहीं होगा; मथुरा में मनचले ने तुड़वाया रिश्ता

संवाद सूत्र, सुरीर (मथुरा)। एक युवती को अपनी प्रेमिका बताकर उसके होने वाले पति को फोन पर धमकी देकर उसकी शादी तुड़वाने का मामला सामने आया है। युवती के स्वजन ने आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है।

सुरीर क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी का रिश्ता बुलंदशहर जिले में थाना अरनियां क्षेत्र के एक गांव के युवक के साथ तय हुआ था। अगले माह 29 नवंबर को उनकी शादी होनी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थीं। आरोप है कि एक युवक ने साजिश के तहत शुक्रवार को युवती के होने वाले पति से फोन पर संपर्क किया।

इसमें उसने युवती से अपने प्रेम सबंध बताते हुए कहा कि यदि इस युवती से शादी करने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। धमकी से घबराए लड़का पक्ष ने युवती के स्वजन को इस बाटे में जानकारी दी और उन्होंने शादी से पीछे हटने का फैसला कर लिया। युवती के स्वजन ने काफी समझाने का प्रयास किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लड़का पक्ष अब शादी करने से तैयार नहीं है।