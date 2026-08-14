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मथुरा में सरकारी जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों की ठगी, राशन डीलर गिरोह का पर्दाफाश

By Vineet Kumar Mishra Edited By: Prateek Gupta
Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:49 PM (IST)

मथुरा में एक शातिर राशन डीलर अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी भूमि के फर्जी पट्टे बनाकर ग्राहकों को बेच रहा था, जिससे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की आशंका है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और रजिस्ट्री कार्यालय को भी सतर्क रहने के लिए पत्र लिखा जाएगा।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. शातिर राशन डीलर सरकारी भूमि के फर्जी पट्टे बना रहा था।

  2. ग्राहकों को जमीन बेचकर करोड़ों रुपये की ठगी की आशंका।

जागरण संवाददाता, मथुरा। सरकारी भूमि का फर्जी पट्टा बनाकर उसे बेचने का फर्जी खेल शातिर राशन डीलर अपने साथियों के साथ कर रहा था। शातिर इतना था कि मौके पर भूमि से कोई छेड़छाड़ या निर्माण नहीं करता था, लेकिन कागजों पर दूसरों के नाम पट्टे बनवाकर उसे अपने नाम एग्रीमेंट कर लेता। एग्रीमेंट कराने के बाद भूमि अपनी दिखाकर ग्राहकों को जमीन बेचने के लिए फंसाता था।

आशंका जताई जा रही है कि उसने कई भूमि के सौदे भी कर दिए हैं। जांच का दायरा अब और बढ़ेगा। यह भी देखा जा रहा है कि आधा दर्जन गांवों के अलावा अन्य गांवों में तो उसने इस तरह के खेल नहीं किए हैं। कोसीखुर्द और रसूलपुर में भी भू-माफिया द्वारा फर्जी नकल खतौनी और फर्जी पट्टे तैयार कर जमीनों पर कब्जा करने की नीयत का पर्दाफाश हुआ है

गांव तारसी निवासी संतोष, सोनपाल व ओमवीर ने डीएम से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मौजा कोसीखुर्द में बंजर और पशुचर भूमि को हड़पने के लिए फर्जी पट्टे व खतौनी तैयार कराई गई हैं। एसडीएम गोवर्धन सुशील कुमार सिंह ने बताया कि अभी मामले की जांच की जा रही है। जिन खसरों की शिकायत की गई है, जांच के बाद ही उन पर कुछ कहा जा सकेगा।

मौजा रसूलपुर में सिद्धविनायक इंफ्राटेक के पार्टनर अनुराग बंसल व सुल्तान सिंह तरकर की निजी संपत्ति सहित करीब 20 बीघा भूमि के भी नेम सिंह ने जाली कागजात तैयार कर इसे अपने पिता लाल सिंह के नाम पर दर्शाया और संपत्ति को विवादित कर दिया।

इसे लेकर आज भी विवाद चल रहा है। शिकायतकर्ताओं ने तहसील अभिलेखागार के संदिग्ध कर्मचारी और इस सिंडिकेट के खिलाफ विशेष जांच टीम गठित कर कार्रवाई करने की मांग की है।

रजिस्ट्री कार्यालय को भी लिखा जाएगा पत्र

बड़ी संख्या में सरकारी जमीन के एग्रीमेंट सामने आने के बाद तहसील सदर प्रशासन द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय को पत्र लिखने वाला है। जिसमें किसी भी भूमि का एग्रीमेंट करने से पहले जमीन की पूरी पड़ताल किए जाने के लिए कहा जाएगा।

खासतौर पर पट्टे की भूमि के एग्रीमेंट के समय विशेष पड़ताल की जाए। जिस क्षेत्र में सरकारी भूमि के पट्टे काटने का मामला आया है, वहां तहसील प्रशासन अन्य सरकारी भूमि की भी जांच करेगा।