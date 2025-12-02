Language
    Encounter in Mathura: हत्या कर फरार था बदमाश, पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा 25 हजार का इनामी

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:49 PM (IST)

    मथुरा के बलदेव में पुलिस और एसओजी की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश यशवीर उर्फ बंदर गिरफ्तार हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई इस मुठभेड़ में बदमाश के

    Hero Image

    मथुरा में मुठभेड़ में दबोचा गया इनामी बदमाश। फोटो: जागरण

    संसू, जागरण, बलदेव (मथुरा)। हत्या के मामले में फरार चल रहा 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को एसओजी और बलदेव थाना पुलिस ने सोमवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 140 के समीप मुठभेड़ में दबोचा है।

    पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके कब्जे से बोलेरो, तमंचा, तीन कारतूस बरामद हुए हैं।

    बलदेव थाना क्षेत्र के गांव कछनाभ के रहने वाले विनोद व उसकी बेटी सादाबाद की रहने वाली प्रीति ने 10 लाख रुपये का कर्जा चुकाने के चक्कर में बदमाश यशवीर उर्फ बंदर के साथ मिलकर 30 जुलाई को योजना के तहत अपने पिता रघुवीर की गोली मरवाकर हत्या कराई थी।

    पुलिस ने पिता-पुत्री को गिरफ्तार कर चुकी है। जबकि यशवीर फरार चल रहा था। एसएसपी ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

    बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान ने बताया कि हत्या के मामले में फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश यशवीर उर्फ बंदर निवासी बटपुरा थाना सहपऊ जिला हाथरस को सोमवार रात यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 140 के समीप मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है।

    आरोपित के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। उसके कब्जे से बोलेरो, तमंचा, तीन कारतूस बरामद हुए हैं।