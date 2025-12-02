Encounter in Mathura: हत्या कर फरार था बदमाश, पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा 25 हजार का इनामी

संसू, जागरण, बलदेव (मथुरा)। हत्या के मामले में फरार चल रहा 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को एसओजी और बलदेव थाना पुलिस ने सोमवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 140 के समीप मुठभेड़ में दबोचा है।

पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। उसके कब्जे से बोलेरो, तमंचा, तीन कारतूस बरामद हुए हैं।

बलदेव थाना क्षेत्र के गांव कछनाभ के रहने वाले विनोद व उसकी बेटी सादाबाद की रहने वाली प्रीति ने 10 लाख रुपये का कर्जा चुकाने के चक्कर में बदमाश यशवीर उर्फ बंदर के साथ मिलकर 30 जुलाई को योजना के तहत अपने पिता रघुवीर की गोली मरवाकर हत्या कराई थी।