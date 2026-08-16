मथुरा में हुआ सड़क हादसा, डंपर की टक्कर में बच्ची समेत दो की मौत

जागरण संवाददाता, मथुरा। सदर बाजार थाना क्षेत्र में रविवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े और मोटरसाइकिल सवार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में सात वर्षीय बच्ची समेत दो लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक महिला गंभीर घायल हो गई।

हादसे से गुस्साए लोगों ने डेढ़ घंटे तक औरंगाबाद रोड जाम कर दिया। पुलिस आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। रविवार सुबह करीब 8:10 बजे मिट्टी के खाली डंपर के चालक ने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए सड़क किनारे खड़े मोटरसाइकिल सवार लोगों को टक्कर मार दी।