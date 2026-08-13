Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    भगवान शिव से लगाई गुहार...मथुरा डीएम ने सुन ली पुकार, कांवड़ यात्रा लेकर निकले दिव्यांग बच्चों का पढ़ाई खर्च उठाएगा प्रशासन

    By Virendra Kumar Verma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 05:55 PM (IST)

    फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई छूटने पर मथुरा के डीएम सीपी सिंह ने दिव्यांग बच्चों की मदद की। उन्होंने बच्चों की फीस माफ कर दी और उनकी आगे की पढ़ाई का पू ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मथुरा। प्रशासनिक अधिकारी हैं पर इंसानियत तो ही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखकर मथुरा के डीएम सीपी सिंह का दिल भर आया। उन्होंने कदम उठाते हुए दिव्यांग बच्चों की न केवल फीस माफ कराई, बल्कि आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा दिलवाया। बच्चे इसी मुराद को लेकर कांवड़ यात्रा लेकर निकले थे, जो पूरी हो गई।

    फीस नहीं भर पाने के कारण स्कूल नही जा पा रहे चार बच्चे कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े थे। हरिद्वार से 30 जुलाई को जल लेकर निकले इन बच्चों का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि भोलेनाथ उनकी पुकार सुनेंगे और उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू हो सकेगी। सोशल मीडिया पर संदेश प्रसारित हुआ तो डीएम सीपी सिंह ने बच्चों को कलक्ट्रेट बुलाकर मदद की और फीस माफ कराई

    साथ ही भविष्य की पढ़ाई का पूरा खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। कोसीकलां के बठैन गेट के निकट स्थित बैंक कालोनी निवासी दिव्यांग भरत सिंह के परिवार के चारों बच्चों 11वीं की छात्रा साधना, नौवीं की मुस्कान, सातवीं के छात्र शिवम और तीसरी कक्षा की छात्रा प्रेरणा को बुधवार को कलक्ट्रेट कार्यालय बुलाया गया।

    डीएम ने अपनी ओर से सभी बच्चों को दो- दो स्कूल ड्रेस, बैग, किताबों का पूरा सेट, पेंसिल बाक्स, लंच बाक्स तथा जूते और मोजे प्रदान किए। चार बच्चों में से बड़ी बेटी साधना, नगर पालिका इंटर कालेज कोसीकलां में 11वीं की छात्रा है, जहां पहले से ही ट्यूशन फीस नहीं लगती है। शेष तीनों बच्चे आदर्श विद्या मंदिर कोसीकलां में पढ़ते हैं। इनमें से एक पुत्री प्रेरणा की फीस स्कूल द्वारा पहले ही माफ की हुई थी

    खबरें और भी

    जबकि दो बच्चों, मुस्कान व शिवम की क्रमशः 6800 रुपये व 5500 रुपये की बकाया फीस जिलाधिकारी के आदेश पर माफ कर दी गई है। बच्चे भी ईश्वर और जिला प्रशासन  का शुक्रिया अदा करते हुए थक नहीं रहे हैं। चेहरों पर भी खिलखिलाहट लौट चुकी है।