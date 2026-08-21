जन्म देने वाली मां ने भले ही ठुकराया, नवजात को मिलेगी अब मथुरा में वात्सल्य की छाया

राकेश शर्मा, मथुरा। कुंवारी मां या किन्हीं अन्य कारणों से अस्वीकार किए गए नवजात बच्चे अब सड़क पर, कचरे के ढेर पर या रेल पटरियों के किनारे नहीं पड़े मिलेंगे। 'नियति की तपिश' से बचाने के लिए उन्हें भी 'वात्सल्य की छाया' मिलेगी । अब ऐसे बच्चों को घर जैसा माहौल और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। इसके लिए जिला अस्पताल और वृंदावन के सौ शैया अस्पताल में 'पालना शिशु स्वागत केंद्र' बनाए जा रहे हैं।

जिला अस्पताल और सौ शैया अस्पताल में 'पालना शिशु स्वागत केंद्र' खोले जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस केंद्र में एक केबिन होगा, जिसमें पालना लगा होगा। केबिन के बाहर घंटी और दीवार पर 'शिशु को फेंके नहीं, हमें दें' का स्लोगन लिखा होगा। यदि कोई महिला या पुरुष किसी कारणवश अपने नवजात को नहीं रख पा रहा है, तो वह घंटी बजाकर बच्चे को पालने में रखकर जा सकता है।

घंटी की आवाज सुनकर वहां तैनात कर्मचारी तुरंत बच्चे को संभालेगा। इस दौरान न तो बच्चों को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ होगी और न ही उसकी पहचान उजागर की जाएगी। पालने में रखे गए नवजात को 24 घंटे के भीतर बाल गृह भेजा जाएगा। वहां से उसे दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के तहत जरूरतमंद दंपती को गोद दिया जा सकेगा।