    पुलिस वर्दी पहने बदमाशों ने 7.25 लाख की चांदी और नकदी लूटी, मथुरा में व्यापारी का अपहरण करने का भी प्रयास

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:26 PM (IST)

    मथुरा रेलवे स्टेशन पर सोमवार देर रात पुलिसकर्मी बनकर आए बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी से 7.25 लाख रुपये की चांदी और नकदी लूट ली। बदमाशों ने व्यापारी का ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। अपराधी अब पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर सोमवार देर रात ढाई बजे पुलिस कर्मी बनकर आए बदमाशों ने सराफा कारोबारी से सवा सात लाख रुपये की चांदी और नकदी लूट ली। व्यापारी का अपहरण का भी प्रयास किया गया, लेकिन शोर मचाने पर बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए।

    मामले की जानकारी होने पर एसएसपी ने तीन टीमें गठित कर बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगा दी। पुलिस ने घेराबंदी कर कुछ बदमाशों दबोच लिया है, जबकि अन्य की तलाश में दबिशें जारी हैं। सराफा कारोबारी ने दो नामजद समेत दो अज्ञात वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

    रेलवे स्टेशन पर रात ढाई बजे की घटना-शोर मचाने पर भागे कार सवार बदमाश


    हाथरस जिले के थाना सादाबाद के गांव गोपुरा निवासी योगेश कुमार ने बताया कि वह चार जनवरी को चांदी के कारोबार से मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गए थे। चांदी की पायल बेचकर वह तीन किलो 282 ग्राम कच्ची चांदी और 7500 रुपये नकद लेकर पातालकोट एक्सप्रेस से मथुरा लौट रहे थे। रात ढाई बजे वह रेलवे स्टेशन के गेट नंबर तीन से निकलकर बाहर ऑटो स्टैंड की ओर बढ़े। तभी वहां खड़ी नीले रंग की बलेनो के पास पुलिस वर्दी में खड़े दो लोगों ने उनको रोक लिया। दोनों गाली-गलौच करते हुए उन पर गांजा बेचने का आरोप लगा दिया। इसके बाद चांदी और नकदी रखी बैग छीन लिया।

    गांव के परिचित को कार में देखा

    पुलिस कर्मी दिखने वाले उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश करने लगे। कार की पिछली सीट पर उन्होंने अपने गांव के परिचित रोहित और गोपाल कृष्ण को बैठा देखा। सराफा व्यापारी ने आरोप लगाया कि रोहित को पहले ही फोन पर बताया गया था कि वह चांदी बेचकर मथुरा लौट रहा है। इसके बाद पूरी साजिश रची गई। व्यापारी के शोर मचाने पर आरोपित चांदी और नकदी लेकर कार में सवार होकर फरार हो गए।

    पुलिस की तीन टीमें गठित

    सराफा कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलने पर एसएसपी श्लोक कुमार ने तीन टीमें गठित कर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कराई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालकर बदमाशों की तलाश शुरू की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घेराबंदी कर कुछ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ की तलाश में टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं।