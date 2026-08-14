मथुरा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर हमला, बैठक के दौरान उभरी गुटबाजी, चार पदाधिकारी भी पीटे

जागरण संवाददाता, मथुरा। नौहझील के रामा पैलेस में हो रहीं संगठन सृजन बैठक में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी सामने आ गई। जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर सहित चार पदाधिकारियों पर हमला हो गया। पदाधिकारी भी पिट गए। जिलाध्यक्ष ने पूर्व विधायक प्रदीप माथुर पर आरोप लगाते हुए कहा है, दिलीप चौधरी को हमले के लिए भेजा गया था। पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए साजिश रची गई है।

संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत मुख्य पर्यवेक्षक डा. अंजलि निंबालकर नौहझील के रामा पैलेस में बैठक कर रहीं थीं। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति तैयार की गई है। वह कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी कर रही हैं। नए जिलाध्यक्ष के लिए राय ले रहीं थीं। भाषणबाजी के दौरान दो पक्षों में कहासुनी हुई। इस दौरान मारपीट होने लगी।

जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर सहित जिला उपाध्यक्ष अप्रितम सक्सेना, पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि, जिला सचिव दीपक दीक्षित पर हमला हुआ। इस हमले के बाद बैठक में अफरा-तफरी मच गई। कार्यकर्ता इधर-उधर भागने लगे। दोनों तरफ के समर्थक भिड़ गए। पार्टी की गुटबाजी फिर सामने आ गई।

जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर का आरोप है, पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने दिलीप चौधरी को भेजा था। दिलीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ उन पर और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को देख उन पर साजिशन हमला कराया गया है। वह इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे।

पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि इस घटना से उनका कोई मतलब नहीं हैं। कोई गलत आरोप लगाए तो वह क्या कर सकते हैं। दिलीप चौधरी खुद जिलाध्यक्ष पद के दावेदार हैं। दिलीप चौधरी ने कहा कि वह तो मुख्य पर्यवेक्षक को जिलाध्यक्ष पद के लिए आवेदन देने गए थे। उन्होंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया है। गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने कहा है, यह घटना निंदनीय है।