मथुरा: 17 साल से बंद पड़ी चीनी मिल, छाता में किसानों की महापंचायत, जुटेंगे पूर्व सैनिक भी
17 साल से बंद छाता चीनी मिल को फिर से शुरू कराने के लिए आंदोलन तेज हो गया है। शुक्रवार को महापंचायत बुलाई गई है जिसमें किसान, पूर्व सैनिक और राजनीतिक दलों के लोग शामिल होंगे।
HighLights
शुक्रवार को किसानों, पूर्व सैनिकों की महापंचायत बुलाई गई।
महापंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी।
जागरण संवाददाता, मथुरा। करीब 17 वर्षों से बंद छाता चीनी मिल को दोबारा शुरू करने को आंदोलन तेज हो गया है। लगातार आठ दिनों से चीनी मिल के बाहर धरना दिया जा रहा है। शुक्रवार को महापंचायत बुलाई गई है। सुबह 11 बजे से महापंचायत शुरू होगी।
इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों, पूर्व सैनिकों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल होंगे। इसमें आंंदोलन की आगे की रणनीति भी तैयार होगी।
1978 में शुरू हुई चीनी मिल में करीब 46 हजार किसानों का गन्ना लिया जाता था। लेकिन बाद में इसे घाटा दिखाकर वर्ष 2009 में बंद कर दिया गया। तब से कई बार इसे फिर शुरू करने की कवायद शुरू हुई, लेकिन आरंभ नहीं हो पाई। करीब आठ दिन पहले वृंदावन के समाजसेवी दीपक शर्मा ने चीनी मिल दोबारा शुरू कराने के लिए धरना शुरू किया।
धरने को जनसमर्थन मिला और पूर्व सैनिक, किसान, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि धरने में शामिल होने लगे। हालांकि इस क्षेत्र के विधायक गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने सितंबर में चीनी मिल का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की बात कही है, लेकिन इसके बाद भी धरना खत्म नहीं हुआ। शुक्रवार को सुबह 11 बजे से महापंचायत में आंदोलन की हुंकार भरी जाएगी।