मथुरा: 17 साल से बंद पड़ी चीनी मिल, छाता में किसानों की महापंचायत, जुटेंगे पूर्व सैनिक भी

जागरण संवाददाता, मथुरा। करीब 17 वर्षों से बंद छाता चीनी मिल को दोबारा शुरू करने को आंदोलन तेज हो गया है। लगातार आठ दिनों से चीनी मिल के बाहर धरना दिया जा रहा है। शुक्रवार को महापंचायत बुलाई गई है। सुबह 11 बजे से महापंचायत शुरू होगी।

इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों, पूर्व सैनिकों के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल होंगे। इसमें आंंदोलन की आगे की रणनीति भी तैयार होगी। 1978 में शुरू हुई चीनी मिल में करीब 46 हजार किसानों का गन्ना लिया जाता था। लेकिन बाद में इसे घाटा दिखाकर वर्ष 2009 में बंद कर दिया गया। तब से कई बार इसे फिर शुरू करने की कवायद शुरू हुई, लेकिन आरंभ नहीं हो पाई। करीब आठ दिन पहले वृंदावन के समाजसेवी दीपक शर्मा ने चीनी मिल दोबारा शुरू कराने के लिए धरना शुरू किया।