मथुरा में कैंटर व पिकअप की भिड़ंत, चालक की मौत; आधा दर्जन घायल
मथुरा के कोसी खुर्द में देर रात कैंटर और पिकअप की भिड़ंत हो गई, जिसमें सात लोग गंभीर रूप से ...और पढ़ें
HighLights
मथुरा के कोसी खुर्द में कैंटर-पिकअप की भिड़ंत हुई।
पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, मथुरा। मगोर्रा के कोसी खुर्द में रविवार देर रात कैंटर और पिकअप की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक समेत सात लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान सोमवार सुबह पिकअप चालक ने दम तोड़ दिया।
गोवर्धन सीओ अनिल कुमार ने बताया रविवार रात पौने 12 बजे कोसीखुर्द के समीप कैंटर व पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार सात लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।
इसके बाद दोनों वाहनों को मौके से हटवा दिया गया, जिसके बाद सड़क पर यातायात सामान्य रूप से चलने लगा। हादसे में सोमवार सुबह 11 बजे गंभीर घायल पिकअप चालक मथुआ निवासी सतिया सासनी हाथरस की मृत्यु हो गई।
जबकि गुड्डू निवासी खेरिया हाथरस जंक्शन, रवि, पुष्पेंद्र निवासी हडौली सासनी, संजय निवासी ततारपुर सासनी, अजय निवासी उसवा सासनी और गौरव निवासी चंद्रफली इगलास हाथरस का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में उपचार जारी है। स्वजन संजय को निजी अस्पताल ले गए हैं। हादसे का कारण प्रथमदृष्टया नींद का झोंका आना प्रतीत हो रहा है।