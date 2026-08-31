मथुरा में कैंटर व पिकअप की भिड़ंत, चालक की मौत; आधा दर्जन घायल

जागरण संवाददाता, मथुरा। मगोर्रा के कोसी खुर्द में रविवार देर रात कैंटर और पिकअप की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक समेत सात लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान सोमवार सुबह पिकअप चालक ने दम तोड़ दिया।

गोवर्धन सीओ अनिल कुमार ने बताया रविवार रात पौने 12 बजे कोसीखुर्द के समीप कैंटर व पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार सात लोग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।