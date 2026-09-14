बांकेबिहारी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, धक्का-मुक्की के बावजूद दर्शन से मिला परम सुख

जागरण संवाददाता, मथुरा। ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के लिए रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़़ी। मंदिर आने वाले हर रास्ते पर भीड़ का दबाव तो पहले से था, पुलिस ने जब बैरियर लगा दिया तो परेशानी और बढ़ गई। किसी तरह धक्का-मुक्की कर श्रद्धालुओं ने आराध्य के दर्शन किए।

रविवार को ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की भीड़ में हुई वृद्धि के बाद बाजार से लेकर गलियों तक में दबाव बन गया। पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं को रोका तो उन्हें भीड़ का दबाव और आपाधापी के माहौल से जूझना पड़ा।

विद्यापीठ चौराहा पर बने जूताघर पर जूते उतारकर श्रद्धालु मंदिर की ओर आगे बढ़े तो शुरुआत में तो चहलकदमी करते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सौ मीटर की दूरी तय की थी कि पुलिस के बैरियर पर रोक दिया गया।

जब तक मंदिर के अंदर से पब्लिक एड्रेस सिस्टम से श्रद्धालुओं को आगे बढ़ाने की सूचना नहीं मिली, तब तक बैरियर पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव बढ़ने लगा, सूचना मिलते ही बैरियर खुला तो श्रद्धालुओं ने आगे पहुंचने को दौड़ लगा दी, यहां से बिहारीजी पुलिस चौकी पहुंचे तो दूसरा बैरियर, यहां भी लगभग 15 मिनट भीड़ का दबाव, आपाधापी झेलते हुए मंदिर की गली में होकर चबूतरे के समीप पहुंचे, तीसरे बैरियर पर रोक दिया।