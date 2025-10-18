मथुरा में दर्दनाक हादसा: स्कूटी सवार दो युवकों की मौत, एक घायल
मथुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना स्कूटी के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से हुई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मथुरा। कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव सुरवारी के पास शनिवार तड़के पांच बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक किशोर घायल हो गया। हादसा कोसी से नंदगांव रोड पर हुआ है।
स्कूटी पर सवार 26 वर्षीय माधव, 33 वर्षीय कल्लू सोनी और 15 वर्षीय निर्मल निवासी गोकुल थाना महावन किसी कार्य से कोसी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में जा रही स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इससे तीनों गंभीर घायल हो गए।
सूचना मिलते ही कोसीकलां थाना प्रभारी अजय कौशल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान कल्लू सोनी और माधव को मृत घोषित कर दिया।
वहीं निर्मल को प्राथमिक उपचार के बाद उनके स्वजन के सिपुर्द के दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
