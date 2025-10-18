Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मथुरा में दर्दनाक हादसा: स्कूटी सवार दो युवकों की मौत, एक घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:57 AM (IST)

    मथुरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना स्कूटी के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने से हुई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव सुरवारी के पास शनिवार तड़के पांच बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक किशोर घायल हो गया। हादसा कोसी से नंदगांव रोड पर हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूटी पर सवार 26 वर्षीय माधव, 33 वर्षीय कल्लू सोनी और 15 वर्षीय निर्मल निवासी गोकुल थाना महावन किसी कार्य से कोसी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में जा रही स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इससे तीनों गंभीर घायल हो गए।

    सूचना मिलते ही कोसीकलां थाना प्रभारी अजय कौशल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान कल्लू सोनी और माधव को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं निर्मल को प्राथमिक उपचार के बाद उनके स्वजन के सिपुर्द के दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।