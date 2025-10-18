मथुरा में दर्दनाक हादसा: स्कूटी सवार दो युवकों की मौत, एक घायल

जागरण संवाददाता, मथुरा। कोसीकलां थाना क्षेत्र के गांव सुरवारी के पास शनिवार तड़के पांच बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक किशोर घायल हो गया। हादसा कोसी से नंदगांव रोड पर हुआ है।

स्कूटी पर सवार 26 वर्षीय माधव, 33 वर्षीय कल्लू सोनी और 15 वर्षीय निर्मल निवासी गोकुल थाना महावन किसी कार्य से कोसी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में जा रही स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इससे तीनों गंभीर घायल हो गए।