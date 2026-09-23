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मथुरा: ननिहाल में रह रहे 13 साल के बच्चे ने खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत

By Digital Desk Edited By: Prateek Gupta
Published: Wed, 23 Sep 2026 05:37 PM (IST)

मथुरा के लक्ष्मीनगर में एक 13 वर्षीय लड़के ने बुधवार सुबह खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. राजवंश सिंह चौधरी ने पिस्टल से सिर में गोली मारी।

  2. अस्पताल में उपचार के दौरान बालक की दुखद मृत्यु हुई।

जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे क्षेत्र के लक्ष्मीनगर में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब ननिहाल में रह रहे करीब 13 साल के लड़के ने पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

राजवंश सिंह चौधरी मूल रूप से गांव डीग फतेहपुर बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला था। उसकी मां भावना की वर्ष 2022 में मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद वह अपनी नानी सुरेंद्री कुमारी के साथ राजवंश लक्ष्मीनगर थाना क्षेत्र में रह रहा था। बुधवार तड़के करीब सवा तीन बजे राजवंश ने पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली

गोली की आवाज सुनकर नानी ने उसे देखा और तत्काल अस्पताल ले जाया गया। सिम्स अस्पताल में उपचार के दौरान बालक ने दम तोड़ दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। हाईवे थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि विधिक कार्रवाई की जा रही है।