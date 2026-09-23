मथुरा: ननिहाल में रह रहे 13 साल के बच्चे ने खुद को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे क्षेत्र के लक्ष्मीनगर में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब ननिहाल में रह रहे करीब 13 साल के लड़के ने पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

राजवंश सिंह चौधरी मूल रूप से गांव डीग फतेहपुर बल्लभगढ़ फरीदाबाद का रहने वाला था। उसकी मां भावना की वर्ष 2022 में मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद वह अपनी नानी सुरेंद्री कुमारी के साथ राजवंश लक्ष्मीनगर थाना क्षेत्र में रह रहा था। बुधवार तड़के करीब सवा तीन बजे राजवंश ने पिस्टल से अपने सिर में गोली मार ली।