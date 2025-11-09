Language
    मांट में पुलिस ने दबंगों से मुक्त कराई 1800 वर्ग गज जमीन, SSP के आदेश पर हुई कार्रवाई

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:42 PM (IST)

    मांट में एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबंगों से 1800 वर्ग गज जमीन को मुक्त कराया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जमीन को अपने कब्जे में लिया और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

    संवाद सूत्र, मांट। पुलिस आवास के लिए मिली 18 सौ वर्ग गज भूमि को मांट पुलिस ने कब्जा मुक्त करा लिया है। रविवार को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्व टीम ने भूमि की पैमाइश की। इसके बाद चूना डालकर निशान लगाए गए। फिर ईंट लगाकर सुरक्षित कर लिया गया। भूमि को कब्जा मुक्ति कराने के लिए एसएसपी ने मांट थाना प्रभारी को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था।

    सन 1992 में तत्कालीन ग्राम प्रधान मांट मूला लहरी शंकर रावत ने बिजलीघर के समीप कई खसरों की करीब सवा तीन एकड़ भूमि का आवंटन पुलिस आवास के लिए किया था, जो राजस्व खतौनी में भी दर्ज है। इस भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर खेती करना शुरू कर दिया था। एसएसपी श्लोक ने मांट क्षेत्र के भांडीरवन और वंशीवट के निरीक्षण के दौरान मांट सीओ आशीष कुमार व मांट थाना प्रभारी को तीन दिन का अल्टीमेटम देकर भूमि को मुक्त कराने के निर्देश दिए थे।

    मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग को साथ लेकर अपनी भूमि को चिन्हित करा लिया है। भूमि में चूने से निशान लगवाकर ईंट रखवा दिए गए हैं। जल्द ही जन सहयोग से बाउंड्रीवाल भी कराई जाएगी। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक हरीशंकर पारचेय, लेखपाल रिंकू सिंह, लेखपाल नीतीश भारद्वाज, लेखपाल योगेश आदि मौजूद थे।