मांट में पुलिस ने दबंगों से मुक्त कराई 1800 वर्ग गज जमीन, SSP के आदेश पर हुई कार्रवाई

संवाद सूत्र, मांट। पुलिस आवास के लिए मिली 18 सौ वर्ग गज भूमि को मांट पुलिस ने कब्जा मुक्त करा लिया है। रविवार को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में राजस्व टीम ने भूमि की पैमाइश की। इसके बाद चूना डालकर निशान लगाए गए। फिर ईंट लगाकर सुरक्षित कर लिया गया। भूमि को कब्जा मुक्ति कराने के लिए एसएसपी ने मांट थाना प्रभारी को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सन 1992 में तत्कालीन ग्राम प्रधान मांट मूला लहरी शंकर रावत ने बिजलीघर के समीप कई खसरों की करीब सवा तीन एकड़ भूमि का आवंटन पुलिस आवास के लिए किया था, जो राजस्व खतौनी में भी दर्ज है। इस भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर खेती करना शुरू कर दिया था। एसएसपी श्लोक ने मांट क्षेत्र के भांडीरवन और वंशीवट के निरीक्षण के दौरान मांट सीओ आशीष कुमार व मांट थाना प्रभारी को तीन दिन का अल्टीमेटम देकर भूमि को मुक्त कराने के निर्देश दिए थे।