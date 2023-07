मंदिर में बुधवार शाम शयनभोग सेवा के दौरान रायपुर निवासी श्रद्धालु परिवार ने आराध्य की आस्था में अपनी भेंट दी। जब ठाकुर जी ने सोने का हार धारण किया तो मंदिर में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस हार में डेढ़ किलो सोना लगाया गया है। इसे तैयार करने में एक माह का समय लगा। ये हार दिल्ली के एक ज्वेलर ने तैयार किया है।

वृंदावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन करते श्रद्धालु। - फोटो: जागरण।

वृंदावन, संवाद सहयोगी। ठाकुर बांकेबिहारी की लीला निराली है। उनके भक्त भी आराध्य में आस्था जताने के लिए तरह-तरह के प्रयत्न करते हैं। किसी भक्त ने ठाकुरजी के दरवाजे और जगमोहन को चांदी के पत्र से सजवा दिया, तो किसी ने दरवाजों पर चांदी अर्पित की। अब रायपुर के एक भक्त ने ठाकुर जी को 85 लाख रुपये कीमत का सोने का हार अर्पित किया है। ये हार दिल्ली के ज्वैलर्स से बनवाया गया है। Bharat Gaurav Special Train: सात ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगा IRCTC, 27 जुलाई को आरंभ होगी यात्रा हार में डेढ़ किलो सोना लगाया गया हार का डिजाइन भी श्रद्धालु ने खुद ही दिया है। श्रद्धालु ने मंदिर प्रबंधन से अपना नाम सार्वजनिक न करने की अपील की हालांकि, श्रद्धालु ने मंदिर प्रबंधन से अपना नाम सार्वजनिक न करने की अपील की है। मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा ने बताया कि ठाकुर बांकेबिहारीजी को श्रद्धालु द्वारा सोने का हार अर्पित करने की जानकारी मिली है। मंदिर कमेटी के नियम के अनुसार मंदिर सेवा के दौरान जो चढ़ावा ठाकुरजी पर अर्पित होता है, वह सेवायत के खाते में ही जाता है।

Edited By: Vinay Saxena