Banke Bihari Mandir: पद्मश्री फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर बोले, ‘ The Wives’ के हिट होने की कामना करें पूरी
पद्मश्री मधुर भंडारकर ने बांके बिहारी मंदिर में अपनी नई फिल्म 'द वाइव्स' की सफलता के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बांके बिहारी जी की कृपा से उन्हें नई प्रेरणा मिलती है और यहां आकर मन को शांति मिलती है। भंडारकर ने बताया कि यह फिल्म कर्तव्य, नैतिकता और प्रेम के संघर्ष पर आधारित है, जो आधुनिक समाज के रिश्तों की सच्चाई को सामने लाएगी। फिल्म का निर्देशन और निर्माण स्वयं मधुर भंडारकर कर रहे हैं।
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। बालीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक पद्मश्री मधुर भंडारकर बुधवार सुबह ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने ठाकुर जी के दरबार में माथा टेका और अपनी आने वाली फिल्म ‘द वाइव्स’ की सफलता की कामना की।
दर्शन के बाद भंडारकर ने कहा कि बांके बिहारी जी की कृपा से हर बार मन को नई प्रेरणा मिलती है। यहां आकर आत्मा को जो शांति मिलती है, वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती।
मधुर भंडारकर ने बताया कि वह जब भी किसी नई फिल्म की शुरुआत करते हैं, तो वृंदावन आकर ठाकुर जी से आशीर्वाद लेना अपना सौभाग्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि यहां का वातावरण सिर्फ अध्यात्मिक नहीं, बल्कि सृजनात्मक ऊर्जा से भी भरा है।
हर बार यहां आने पर भीतर से एक नई फिल्म बनाने की प्रेरणा मिलती है। नई फिल्म ‘द वाइव्स’ के बारे में उन्होंने बताया कि यह कर्तव्य, नैतिकता और प्रेम के संघर्ष पर आधारित कहानी है, जो आधुनिक समाज के रिश्तों की सच्चाई को सामने लाएगी।
इसमें बालीवुड की वाइव्स देखने को मिलेंगी कि आखिरकार बालीवुड में कितना संघर्ष होता है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण स्वयं मधुर भंडारकर कर रहे हैं, जबकि लेखन एस आनंद और अनिल पांडे ने किया है।
यह उनकी 16वीं फीचर फिल्म होगी। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्मों का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सोचने पर मजबूर करना है। चांदनी बार, पेज 3, फैशन और ट्रैफिक सिग्नल जैसी फिल्मों की तरह ‘द वाइव्स’ भी बालीवुड वाइव्स का एक सशक्त संदेश देगी।
