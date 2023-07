Mathura News: इंस्टग्राम पर लव स्टोरी, पहले दोस्ती फिर इश्क, अब प्रेमी संग भागी स्कूल में पढ़ाने वाली युवती

Instagram love affair case in mathura इंस्टाग्राम पर प्यार कर बैठी एक युवती ने घर से भागने का कदम उठा लिया। युवती एक निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। एक दिन स्कूल के लिए निकली और लौटकर नहीं आई। प्रेमी संग फरार हो गई। स्वजनों ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस छानबीन कर रही है। स्वजन ने आरोपित के खिलाफ कराई प्राथमिकी

Mathura News: इंस्टाग्राम पर प्यार, शिक्षिका प्रेमी संग फरार

मथुरा, जागरण टीम। इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, पता नहीं चल सका। निजी स्कूल में पढ़ा रही युवती प्रेमी के साथ गायब हो गई। स्वजन ने एक युवक के खिलाफ बहला-फुसला कर अपहरण कर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। निजी स्कूल में पढ़ाती है युवती सुरीर कोतवाली क्षेत्र की एक युवती निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में बच्चों पढाती थी। सोमवार को रोजाना की तरह वह स्कूल में पढ़ाने गई थी, उसके बाद वापिस लौट कर घर नहीं आई। जिससे स्वजन चिंतित हो गए। उन्होंने संभावित ठिकानों व रिश्तेदारियों में काफी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। मोबाइल की आइडी खाेली तब लगा पता इस दौरान स्वजन ने युवती के मोबाइल के आइडी खोली तो उसमें पता चला कि युवती की आकाश नाम के युवक से बात हुई है। जिसे देख स्वजन ने आकाश नाम के युवक के खिलाफ बहला-फुसला कर शादी के उद्देश्य से युवती का अपहरण कर ले जाने के आरोप की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव का कहना कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के चक्कर में युवती के गायब होने का मामला आया है। प्रार्थना पत्र पर एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर युवती को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

