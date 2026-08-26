Janmashtami 2026: दो साल बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान और केशवदेव मंदिर में एक ही दिन मनेगी जन्माष्टमी

जागरण संवाददाता, मथुरा। Mathura Janmashtami 2026: ब्रज में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां अब परवान चढ़ने लगी हैं। दो साल बाद फिर प्राकट्य स्थली श्रीकृष्ण जन्मस्थान और प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री केशवदेव में एक ही दिन, यानी चार सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2024 में एक ही दिन पर्व मना था। जन्माष्टमी को लेकर ब्रज में हर्ष और उल्लास छाने लगा है। मंदिरों में तैयारियां गति पकड़ रही हैं।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान में सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि होने पर ही जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। वहीं, प्राचीन केशवदेव मंदिर में उस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है जिस दिन अष्टमी तिथि का प्रवेश होता है।

अक्सर ठाकुर श्री केशवदेव में एक दिन पहले जन्माष्टमी मनाई जाती है अक्सर प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री केशवदेव में एक दिन पहले जन्माष्टमी मनाई जाती है। लेकिन इस वर्ष अष्टमी तिथि चार सितंबर को सुबह 2.25 बजे से शुरू होकर पांच सितंबर को दोपहर 12.13 बजे तक रहेगी। इस विशेष तिथि संयोग के कारण चार सितंबर को ही सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी और केशवदेव मंदिर के नियमानुसार तिथि मिल रही है, जिससे दोनों प्रमुख मंदिरों में एक ही दिन उत्सव मनेगा।