Instagram पर की दोस्ती, मिलने बुलाया तो अश्लील वीडियो बनाकर किया दुष्कर्म, साढ़े तीन लाख हड़पे

जागरण संवाददाता, मथुरा। वृंदावन की रहने वाली एक विवाहित महिला ने इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक युवक पर अश्लील वीडियो बनाने और साढ़े तीन लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।

एसएसपी ने जांच शुरू कराई है। वृंदावन थाना क्षेत्र के कोसीघाट क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व इंस्टाग्राम पर उसकी पानीगांव राजपुर के रहने वाले एक युवक दीपक से दोस्ती हुई थी। इसके करीब एक माह बाद युवक ने उसे गेस्ट हाउस में बुलाया और चाय पिलाने के बहाने नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म कर दिया। आरोपित ने अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद वह ब्लैकमेल करना शुरू दिया। आरोपित ने कई बार उसे बुलाकर दुष्कर्म किया और उससे करीब साढ़े तीन लाख रुपये हड़प लिए। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपित युवक 29 नवंबर को किसान यूनियन के एक पदाधिकारी और कुछ अन्य लोगों को लेकर घर आया।

पति को जान से मारने की धमकी देकर कहा कि वह दीपक के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके पति को जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसी दिन रात में ये लोग फिर आए और उसे जबरदस्ती बीएसए कालेज के पास रहने वाले अपने एक साथी के घर ले गए।

यहां इन लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह वहां से बचकर भाग आई। महिला का कहना है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना वृंदावन में दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।