श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे चलाएगा श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन, इंटरसिटी का भी विस्तार

जागरण संवाददाता, मथुरा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी चार सितंबर को है। इसे लेकर देश-दुनिया के लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंचेंगे। इस वर्ष पहली बार 500 ड्रोन एक साथ आसमान में कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बुधवार से श्रद्धालुओं का ब्रज आगमन शुरू हो जाएगा।

रेलवे भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेन चलाएगा। झांसी, दिल्ली और पलवल से मथुरा के लिए यह विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर दो सितंबर से पांच सितंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

जबकि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद भी पांचजन्य प्रेक्षागृह में दो सितंबर से चार सितंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा परिषद करीब 850 लोक कलाकारों के जरिए कृष्ण की लीलाओं का भी चौराहों और प्रमुख स्थानों पर मंचन करा रहा है।

मथुरा के साथ ही वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव में भी छोटे-छोटे मंच बनाए गए हैं। यहां लोक कलाकार कान्हा की लीलाओं का बखान करेंगे। चार सितंबर की रात नौ से साढ़े नौ बजे के बीच केआर इंटर कालेज से पांच सौ ड्रोन एक साथ आसमान में उड़ेंगे। इन ड्रोन के जरिए आसमान में कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होगा।

भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेन चलेंगी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-मथुरा विशेष ट्रेन तीन सितंबर को झांसी स्टेशन से शाम 7.20 बजे प्रस्थान करेगी और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रात 12.25 बजे पहुंचेगी।

मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से यह ट्रेन चार सितंबर की सुबह 5.30 बजे चलकर झांसी सुबह 11.15 बजे पहुंचेगी। दूसरी विशेष ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से चार सितंबर को सुबह 11.45 बजे चलेगी और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शाम 5.10 बजे पहुंचेगी।

यह गाड़ी मथुरा जंक्शन से शाम 7.30 बजे निकलेगी और झांसी स्टेशन पर रात एक बजे पहुंचेगी। निजामुद्दीन–मथुरा जंक्शन के मध्य तीन से पांच सितंबर तक ट्रेन का संचालन किया जागा। निजामुद्दीन से ट्रेन सुबह 10.30 बजे चलेगी और मथुरा जंक्शन पर दोपहर 1.05 बजे पहुंचेगी।

मथुरा जंक्शन से दोपहर 1.35 बजे चलेगी और निजामु्द्दीन शाम 4.45 बजे पहुंचेगी। भूतेश्वर, वृंदावन राेड, अझई, छाता, कोसीकलां स्टेशन पर भी ठहराव रहेगा। दूसरी ट्रेन निजामुद्दीन से सुबह 9.45 बजे चलेगी और मथुरा जंक्शन पर दोपहर 12.20 बजे पहुंचेगी। मथुरा जंक्शन से दोपहर 12.50 बजे चलेगी और निजामुद्दीन शाम 4.30 बजे पहुंचेगी।

आगरा कैंट-पलवल के मध्य मेमू स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन दो से छह सितंबर तक चलेगी। आगरा कैंट से सुबह 6.30 बजे चलेगी और मथुरा जंक्शन पर सुबह 7.45 बजे पहुंचेगी। पलवल से सुबह 10 बजे चलेगी और मथुरा जंक्शन पर सुबह 11.30 बजे पहुंचेगी।

ग्वालियर तक जाएगी इंटरसिटी नई दिल्ली-आगरा इंटरसिटी का विस्तार भी तीन से छह सितंबर तक ग्वालियर तक किया गया है। इस ट्रेन से मथुरा ग्वालियर के भी श्रद्धालु आ सकेंगे। कासगंज-मथुरा के बीच भी विशेष ट्रेन चलने की संभावना हैं, हालांकि इसका अभी आदेश जारी नहीं हुआ है।