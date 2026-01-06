Indian Railway News: स्टेशन पर यात्री करते रहे इंतजार, कोहरे के चलते 5.35 घंटे देरी से पहुंची कर्नाटक एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, मथुरा। कोहरे के कारण रेलवे संचालन गड़बड़ा गया है। ट्रेन घंटों की देरी से चल रही हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं। कर्नाटक एक्सप्रेस 5.35 घंटे की देरी से जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची। सर्दी में यात्रियों के लिए ट्रेनों का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है।

कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है। इस कारण ट्रेन धीमी गति से चल रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन पटरी से उतर गया है। अप रूट की नंदादेवी एक्सप्रेस 35 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस एक घंटा, मंगला एक्सप्रेस 35 मिनट, समता एक्सप्रेस एक घंटा, ताज एक्सप्रेस एक घंटा देरी से चलीं।