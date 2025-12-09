मथुरा में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर से कॉलोनियों को किया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। अवैध रूप से विकसित की जा रहीं दो कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। राधाकुंड-राल रोड और ग्राम वाटी क्षेत्र में विकसित की जा रहीं कॉलाेनियों पर कार्रवाई की गई।

इन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर



राधाकुंड-राल रोड पर राजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा मघेरा सीताराम आश्रम के सामने विकसित की रही अनाधिकृत कॉलोनी विंदावली रेजीडेंसी कालोनी को ध्वस्त किया। सोहन लाल शर्मा द्वारा गांव वाटी हनुमत विहार आवासीय योजना के दोनों गेटों के मध्य विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। मथुरा-वृंदावन के उपाध्यक्ष एसबी सिंह के निर्देश पर सचिव आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है।